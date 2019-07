AMLO hará público el plano del departamento donde vivirá en Palacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hará público el plano del departamento donde vivirá con su familia en Palacio Nacional, pero antes mandará a hacerlo porque no existe, “nunca se dio a conocer”.

También puedes ver: “Ya dormí anoche aquí”, responde AMLO sobre mudanza a Palacio Nacional

“Mandé a hacer el plano, porque no había un plano, no estaba inventariado, o sea, se construyó y no se sabía. Yo les comento que de buena fe yo no sabía tampoco que existía”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que se enteró de la existencia del departamento que construyó el ex presidente Felipe Calderón, en una reunión que tuvo con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“Ya siendo presidente electo, me dice: ‘Venga, le quiero mostrar algo’, como él sabía que yo tenía el propósito de vivir aquí me llevó al departamento y ahí lo conocí, ahí me enteré”, abundó.

Cuando estén hechos los planos, el mandatario aseguró que dará a conocer el espacio “sin grabar nada del interior”.

Conservará patrimonio histórico

Ante los rumores de que con su llegada se iba a perder parte del patrimonio histórico, el presidente aclaró que no es así, “todo se va a conservar”.

“Los salones a los que hace mención el Reforma, pues esos se quedan como están, es parte del patrimonio histórico cultural que se tiene que cuidar, no se usan, yo no los uso, y se va a conservar”, manifestó.

Agregó que “la atención en Presidencia se va a dar en el área que tenía el Estado Mayor Presidencial” y, “por ejemplo, para recibir al cuerpo diplomático y el día de El Grito” sí se utilizará el Salón Principal y el Balcón Principal, pero “no es para hacer ninguna otra actividad”.

Por lo pronto, adelantó que el departamento en el que vivirá con su familia cuenta con tres recamaras, sala, comedor y cocina.

También puedes ver: