Padgett fue imprudente al entrar con mentiras a Santa Lucía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no reprime ni limita la libertad de expresión, pero “no se vale el estar mintiendo” para entrar a grabar un reportaje a Santa Lucía, refiriéndose al caso del periodista Humberto Padgett, quien fue detenido este jueves en la Base Aérea.

“Que en los medios, en este caso del periodista, se comente lo que realmente sucedió porque queda como que se detuvo a un periodista y no se explica la razón, el motivo y desde luego creo que es un asunto mas que nada de imprudencia, irresponsabilidad. No es un delito grave, es una forma de actuar, pero no se vale el estar mintiendo, ahí sí, nada de estar diciendo mentiras porque mientras tengamos la posibilidad de replicar aquí vamos a estar contestando a todo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario explicó que Padgett entró con dos escoltas -proveídos por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación- a la base miliar en un auto particular. En el primer filtro de revisión los dos escoltas se identificaron como militares en retiro y dijeron que iban al servicio médico, en el segundo filtro indicaron que se dirigían a instalaciones de un plantel educativo militar, siendo esto falso en ambos casos.

“Se meten, me imagino, a hacer un reportaje o a hacer tomas y pues los detienen y los ponen a disposición del Ministerio Público. Fue lo que sucedió para que quede claro”, sostuvo.

‘No hay interés de reprimir’

López Obrador aseguró que su gobierno no tienen interés alguno de reprimir a los medios de comunicación, pero en este caso se actuó de esa forma porque se trata de una instalación del Estado mexicano y en caso de requerir alguna información o ingresar, “se debe solicitar”.

“No violamos derechos humanos, no reprimimos, no limitamos libertad de expresión, de prensa, es un asunto de convicción, así nos formamos, no venimos, pues, de la corriente conservadora, somos progresistas, queremos que haya justicia respetando las libertades. Entonces aclarar esto”, puntualizó.

En tanto, subrayó que no entiende “por qué tanto interés en lo de Santa Lucía”. “Ya deben, los que estaban interesados en la construcción del aeropuerto, entender que hace falta construir el nuevo aeropuerto que es por el bien de todos y que no puede ser que porque por intereses económicos se trate de detener, que haya una especie de sabotaje legal con amparos, con acciones de este tipo propagandísticas para evitar que se haga una obra tan importante que va a significa un ahorro de 100 mil millones de pesos. Se iban a robar 100 mil mdp para decirlo con claridad”, agregó.

Por lo anterior, sugirió: “Ojalá recapaciten y nos dejen trabajar y no estén pensando nadamas en el lucro”.

“No tienen llenadera, ya cambiaron las cosas se acaba la corrupción y no somos represores ni autoritarios, estamos luchando por la democracia par hacer valer la democracia y para garantizar las libertades que son sangradas”, abundó.