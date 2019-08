“En el Sindicato yo soy el líder, no Deschamps”: Morales Quintana

Sergio Carlos Morales Quintana, nuevo secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y representante del Frente Nacional Petrolero (FNP), recientemente denunció por fraude y falta de rendición de cuentas al ex dirigente, Carlos Romero Deschamps, quien, dijo, usó el dinero de los trabajadores a discreción y violó al menos 25 artículos de los estatutos del Sindicato.

Además, Morales Quintana aseguró que quien apoya a Romero Deschamps es porque está bajo intimidación, pues “nadie puede sacar la cabeza” porque les pasa algo a ellos o les quitan los derechos que tienen como trabajadores.

¿Por qué demandaste a Carlos Romero Deschamps?

—Lo denuncié el 27 de febrero por fraude, administración fraudulenta y falta de rendición de cuentas en las cuotas sindicales y de todo el dinero que recibió por medio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del gobierno federal durante 24 años. Tan sólo alrededor de dos mil 200 millones de pesos se entregaban de forma anual a la dirigencia sindical; es decir, cien millones de pesos mensuales a discreción.

Se ratificó la denuncia el 28 de marzo y el 15 de julio fui a entregar las pruebas. Esto es meramente sindical, pues estamos pidiendo que se presente ante la autoridad y diga cuánto dinero ha recibido desde el inicio de su gestión. (La Fiscalía) lo tiene que llamar para que nos diga dónde están las cuotas sindicales, cuánto dinero hay y qué patrimonio se tiene.

Después de tantos años de sospechar algún tema de corrupción en el Sindicato, ¿por qué tomar acciones legales ahora?

—Ahorita tenemos la coyuntura del cambio de régimen político, la llamada Cuarta Transformación. Además, en esos años Romero Deschamps se mantuvo al frente del STPRM –junto con el Comité Ejecutivo General y los 36 secretarios generales– por la complicidad que había entre el gobierno federal, Pemex y líderes sindicales, no del Sindicato, lo puntualizo.

Deschamps desde 1994 llega a la dirigencia por dedazo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; él tenía controlada la Secretaría de Trabajo y la de Gobernación, esto hacía que aunque su reelección fuera ilegal se aprobara, ya que daba su moche. Hubo un abuso de poder y falta de moral hacia los trabajadores.

¿Cómo se daba la intimidación al interior del Sindicato?

—Si cualquier trabajador metía una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ahí quedaba, la paraban, tuviéramos o no la razón, pues le daban su moche al juez o al Ministerio. En el Sindicato no debe haber corrupción, por eso tenemos que cambiar la dirigencia, que es lo que ya logré como día histórico el 24 de julio, en donde por estatuto destituyo, expulso del sindicato y le quito los derechos a Carlos Romero Deschamps, al Comité Ejecutivo General y a los 36 secretarios generales locales de todo el sistema petrolero. Nadie había denunciado de esta manera antes.

¿Deschamps sigue con fuerza sindical?

—Desde enero no fue convocado al festejo de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, tampoco en la presentación de la primer piedra de la refinería de Dos Bocas; además, el 1 de mayo en la comida que tuvieron con líderes sindicales tampoco fue invitado.

¿Cómo fue la destitución y cuándo asumes el cargo de líder?

—Al interior del Sindicato yo soy el nuevo Secretario General Nacional a partir del 24 de julio. Ese día realizamos una convención con 85% de quórum, en donde se tocaron tres puntos: la destitución de Carlos Romero Deschamps, su enjuiciamiento y la elección del nuevo dirigente. Ahí se mencionó que el ex líder petrolero violentó al menos 25 artículos desde que entró al STPRM.

Al interior del Sindicato Carlos ya no es el líder. Esta decisión que se toma es por tantos abusos que se cometieron en contra de los trabajadores durante estos años.

¿Aún tiene respaldo Deschamps a pesar de los abusos?

—Todos los petroleros que están con Carlos es por intimidación, nadie puede sacar la cabeza porque, o les pasa algo o les quitan el derecho de un préstamo hipotecario o administrativo; no puede ser que si se te otorga un préstamo el líder sea tu dios y se lo estés agradeciendo. Además, hay compañeros de 20 años de transitorio que por estar en oposición no les dan la planta que por derecho les corresponde.

¿Existe algún tipo de persecución en tu contra?

—Sí. Lo peor que me pasó es que rescindieron mi contrato en noviembre, hubo una separación injustificada y violentando la constitución, pues el 123 marca que no puedes separar a un trabajador y menos en periodo electoral, que era cuando terminaba su gestión de Deschamps. Desde esa fecha yo no percibo sueldo.

Lo segundo es la afectación a mi familia, quienes ya no tienen derecho a servicios médicos; sin embargo, no tengo ni un documento donde diga que me corrieron, pues ni siquiera he recibido un solo peso de indemnización.

Todo este proceso fue arbitrario, encabezado por Héctor Sosa Rodríguez, que era secretario general de la sección 34. Fue una cacería.

¿Ha habido acercamiento con el gobierno federal? ¿Se quitarán los bonos que les daban?

—El acercamiento con López Obrador fue muy claro: no hay líder consentido, la línea es que no hay línea y que esto es por los trabajadores; además el Presidente dijo que el contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados se va a respetar, que no se quitará ninguna conquista laboral.

Lo que pretenden eliminar y que no nos consta hasta el día de hoy, es el dinero que se percibía por medio del 251 y 251 bis del contrato, del cual Romero Deschamps tiene que rendir cuentas, pues eso no lo disfrutaron los trabajadores, pues era para fiestas a las cuales ya no vamos. Los millones de pesos que dieron para viajes, cremas o vinos el trabajador no lo disfrutó, era una caja chica que tenía el secretario general con el comité repartido en las secciones.