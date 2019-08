“Yo no como chorizo”, responde AMLO sobre el #LonganizaGate

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió una presunta lista de despensa -con precios irregulares- que circuló este lunes a través de redes sociales con el hashtag #LonganizaGate.

“Sacaron de que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero. Yo no como chorizos”, dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Indicó que aunque el chorizo es un “alimento muy bueno, extraordinario”, él prefiere la butifarra “de allá de Xalpa”, por lo que recomendó su consumo.

Animismo, el presidente agregó: “Tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul. Entonces, no nos confundan”.

Polémica en redes

Este lunes, el senador Julen Rementeria, del Partido Acción Nacional (PAN) por Veracruz, compartió mediante su cuenta oficial de Twitter el documento bajo la descripción “¡Esta despensa no la tiene ni Obama!”.

Además, agregó los costos de algunos alimentos como un kilo de longaniza por más de 16 mil pesos o una lata de refresco en 336.30 pesos.

¡Esta despensa no la tiene ni Obama! 1 KG de Jamón de Pavo: $3,013.56

1 KG de longaniza: $16,789.10

1 Caja de Cerillos con 200: $1,296.51

1 Lata de refresco: $336.30 Páginas: 53, 62 y 66 del Programa anual de adquisiciones de presidencia:https://t.co/JYUy8wrwm1

1/2 pic.twitter.com/NKAOCvAHHi — Julen Rementeria (@julenrementeria) August 5, 2019

Debido a la irregularidad en los precios, el documento rápidamente se difundió en la red social, convirtiéndose en trending topic con el hashtag #LonganizaGate.

Más tarde, Presidencia desmintió la denuncia del senador panista al argumentar que el documento no es un presupuesto ejercido sino una proyección, cuyo contenido puede modificarse o incluso cancelarse.

Lo anterior, también fue aprovechado por el senador Julen Rementeria y publicó:

“Es decir, que si esto no se hubiera hecho público, bien pudieran haberlo ejercido. Pero gracias a las benditas redes; usted y yo evitamos este posible atraco”.

Ya contestó presidencia y acepta que ese presupuesto es el que tienen y "que no es propiamente el que se ejerce". Ajá. Es decir, que si esto no se hubiera hecho público, bien pudieran haberlo ejercido. Pero gracias a las benditas redes; usted y yo evitamos este posible atraco. pic.twitter.com/PPkzg0b9bE — Julen Rementeria (@julenrementeria) August 6, 2019

