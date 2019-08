AMLO invita a Poniatowska a conmemorar el Grito en Palacio Nacional

La escritora Elena Poniatowska informó que, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la invitó a conmemorar el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre en Palacio Nacional.

“Me invitó (el 15 de septiembre) no se en cuál palco, pero no me importa si es palco, sólo ver, festejar en su primer año, oír el grito”, dijo en entrevista tras su reunión de este miércoles en el mismo recinto con el mandatario.

La escritora dijo estar muy ilusionada con las fiestas patrias porque hay ‘una nueva atmósfera’ y una ‘actitud amistosa’ por parte del presidente.

“Yo creo que ningún presidente jamas en México tenía la cercanía que tiene ahora con la gente, uno se siente parte de la vida el país y no sólo de la vida social sino también en la vida política y la vida cultural”, abundó.

En el encuentro privado, Poniatowska dijo que López Obrador le enseñó todos los salones de Palacio Nacional. “Todo fue muy bonito. Él fue un espléndido guía de turistas y hasta abrió la puerta hacia la calle y vino un niño corriendo para retratarse con él y la gente lo saluda con mucho cariño”, manifestó.

En tanto, la periodista ratificó su admiración por el jefe del Ejecutivo: “Lo admiro. Me parece que va muy bien, me conmueve su cercanía tan grande con la gente que no se ha perdido que es la misma que tuvo en campaña que tiene dese hace miles de años. La cercanía y cariño que siente por la gente y también el cariño que le profesan a él”.

Acerca de las críticas a medios de comunicación, Poniatowska respondió: “Acuérdense que yo soy periodista desde 1953 […] me siento totalmente parte del gremio, pero yo nunca me he sentido absolutamente ofendida en ningún momento, no me sentí aludida, no creo que tengamos que sentirnos aludidos, simplemente son circunstancias a veces contrarias en las que no somos sujetos somos más bien objetos, no somos sujetos de que nos insulten o nos falten al respeto, nosotros hacemos nuestro trabajo”.



AMLO destaca su amor por los desprotegidos

Por su parte, el presidente compartió una fotografía del encuentro privado que tuvo en Palacio Nacional con la escritora.

“Hoy tuve la dicha de conversar con Elena Poniatowska, que además de ser una gran escritora, siempre ha profesado un entrañable y tierno amor por los desprotegidos de México y del mundo”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

