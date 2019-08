"Vengo a dar la cara”, dice Rosario Robles al llegar a audiencia

“Aquí estoy, como lo prometí dando la cara como la he dado siempre y muy tranquila”, fueron las palabras de Rosario Robles al llegar esta mañana al Reclusorio Sur para su audiencia inicial.

La ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(Sedatu), arribó al penal cerca de las 10:00 horas de este jueves acompañada de su equipo de abogados, encabezado por Julio Hernández Barros, y de su hija, Mariana Moguel.

Robles Berlanga acudió a la audiencia en la que será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de La Estafa Maestra, el esquema de corrupción mediante el cual se desviaron recursos publico a empresas fantasma.

De acuerdo con Animal Político, una audiencia inicial es el inicio de un proceso legal que inicia con una imputación por parte de la Fiscalía hacia la persona que acusa. En ésta no determina si la persona es culpable de algún delito, sino si se le vincula a proceso y arranca el proceso legal.

En caso de no ser así, el juez de control decide cerrar el caso porque los presuntos delitos no existieron o no existen pruebas suficientes.

