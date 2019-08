Se contradicen cifras de periodistas con protección

El número de comunicadores que ingresaron al Mecanismo de Protección de Personas y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en este 2019 es incierto, ya que, de acuerdo con documentos oficiales, se desconoce si a 28 periodistas les negaron las medidas de seguridad.

Según información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) obtenida por Publimetro vía Ley General de Transparencia, el 100% de las 55 solicitudes que recibieron de enero a abril para ingresar al programa fueron admitidas; sin embargo, en el mismo documento, asegura que sólo 27 cuentas con protección.

En entrevista con Armando Rodríguez, director de proyectos del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede), puntualizó que no existen procesos de transparencia para saber cómo se ejercen los recursos del Mecanismo ni cuánto destinan en las medidas de protección.

“Es un tema de eficacia del mecanismo. Actualmente hay 900 personas beneficiarias, pero ¿cómo sabes que está siendo eficiente si no hay un indicador? ¿Cómo sabes que las medidas de protección implementadas harán que el periodista no sea agredido de nuevo? Si no se tienen procesos internos para medir si el ejercicio está siendo eficiente, será muy difícil saber hasta qué grado funcionan las medidas, como el funcionamiento del botón de pánico o el coche blindado”, indicó.

Recorte histórico

El presupuesto para el Mecanismo se redujo en más de 50 millones de pesos para este año, pues según las cifras de la página de la Segob, el fideicomiso con que se sustenta el programa cuenta con 207 millones 600 mil pesos; mientras que el año pasado contaba con 257 millones 836 mil 919 pesos.

Además, a pesar de que no incrementó el número de solicitantes al mes –se tiene una media de siete cada 30 días–, el presupuesto ejercido para cubrir las medidas de protección de enero a febrero son 37% más en comparación con lo gastado en 2017, año con más periodistas protegidos (122).

Rodríguez cuestionó la decisión de reducir el presupuesto del mecanismo sin mostrar algún análisis que respalde el recorte, y subrayó que a pesar de que anualmente al Mecanismo se le dotaba de mayores recursos, este año fue al contrario, pues se redujo el presupuesto en más de 50 millones de pesos.

“Entre las prioridades del gobierno federal no está (el Mecanismo de Protección) y, ¿de qué manera puede operar con esta falta de apoyo presupuestal y político? La declaración de “portarse bien” al periodista de Proceso manifiesta que no tiene un respeto ni tiene claro cuál es la importancia del ejercicio libre de prensa”, señaló.

Falta de transparencia

Al respecto, Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, indicó que la inconsistencia en las cifras dadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) es por la falta de transparencia que hay en Secretarías y Fiscalías, y acentuó la necesidad de que en las mañaneras los dichos del presidente se sostengan con documentos oficiales.

“Platiqué con la periodista Anabel Hernández y me aseguró que 80% de sus solicitudes no han tenido la respuesta que obtenía en años anteriores. La conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador es una especie de mecanismo de transparencia, pero pues no hay documentos oficiales que avalen la información que se da, sino son los dichos de un presidente; ésta es la inconsistencia más fuerte que tendría que corregirse”, puntualizó.

Resaltó que el presidente no ha entendido que el mecanismo de transparencia implica que se tienen que dar datos oficiales y duros, pues es con el fin de que posteriormente no se hagan correcciones a impresiones que se están dando. Además, indicó que el El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es criticable, pues ha tenido claroscuros.

“Las Secretarías no están respondiendo a las preguntas que estamos haciendo; es decir, niegan la información; no diría que hay falta de transparencia, porque estamos en niveles en las que soñamos tener, pues actualmente se puede saber cuántos litros y en donde se robaban la gasolina de Pemex, pero sin duda esta administración tiene una vena que es transparente y otra que no lo es; esa parte la tienes que arreglar”, señaló.

Sobre el trabajo que hace el INAI, Ledesma puntualizó que el instituto ha tenido claroscuros ya que en su momento no respondió preguntas que le realizaron, por lo que su labor es criticable y cuestionable.