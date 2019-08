Mexicanos dan ‘mordidas’ de hasta 200 pesos para tener agua

El deterioro en la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ha sido producto de la corrupción, afirmó el coordinador Ejecutivo de la Red del Agua UNAM, Jorge Arriaga Medina.

Datos del estudio “Corrupción en los sistemas de agua potable y saneamiento en México”, elaborado el investigador y por el Centro Regional de Seguridad Hídrica, 22% de la población muestreada ha dado u ofrecido sobornos; sólo tres de cada 10 han denunciado algún acto de corrupción; y 59% de los consultados está inconforme con el servicio de agua.

También te puede interesar: Arranca rehabilitación del Canal Nacional

Con tal de recibir trato preferencial frente a otros usuarios, modificar el recibo de pago y tener una o varias conexiones para contar con el líquido, los ciudadanos dan "mordidas" de 200 pesos en promedio, señaló.

“Aunque aparenta ser una cantidad modesta, 200 pesos es demasiado para personas en sitios marginados del país, y son éstas las que resienten en mayor proporción el deterioro en la calidad del servicio”, expuso Arriaga.

Durante el Coloquio, “Agua para una ciudad sostenible” del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), expuso que entre 21 y 30% del presupuesto del subsector, destinado al final de la administración pasada, se malversó y no llegó a su destino.

Según la doctora Margarita Ferat Toscano, profesora e investigadora del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM,“en México, el agua destinada al abastecimiento público no ha logrado una cobertura en el país, porque no toda la población tiene agua o no dispone de ella diariamente”.

El abastecimiento del agua en México afronta diferentes problemáticas que van desde la sobreexplotación de los mantos acuíferos, los problemas en la red de distribución del agua, la contaminación y la falta de un control sobre las concesiones.

Además, las pérdidas económicas del sector en el último año del sexenio pasado, provocadas por dicho flagelo, ascienden a entre 7.3 mil y 10.4 mil millones de pesos.

Arriaga aseguró que los datos recabados en el estudio indican que la corrupción en este ámbito es sistémica.

“Hubo colusión entre servidores públicos y contratistas, e irregularidades en los procesos de planeación, selección y aprobación de proyectos, debido a la falta de capacidad institucional y de cumplimiento de las leyes, así como por salarios poco competitivos de trabajadores del subsector y falta de información pública”.

Frente a esta problemática, indicó que se requieren mejores recursos humanos, funcionarios con servicio profesional de carrera, el diseño de un marco jurídico de cumplimiento clara, sensibilización de la ciudadanía, así como un nuevo diseño de integridad y rendición de cuentas.

DATOS

En 2015, de acuerdo con INEGI, de un total de 29 millones 048 mil 251 hogares:

21.2 millones recibía agua diariamente

4.4 millones cada tercer día

1.6 millones dos veces por semana

1.08 millones una vez a la semana

EN PUBLIMETRO TV: