‘No soy cobarde’, dice AMLO sobre amenazas de hackers

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene la conciencia tranquila ante las amenazas de hackers que vulneraron cuentas oficiales el pasado fin de semana.

“No soy cobarde, soy un ser humano, ya lo he dicho, que tiene miedos como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar ni un paso atrás en el propósito de transformar al país, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Debido a las amenazas de muerte que recibió por hackers en la cuenta de la Fiscalía de Jalisco, el mandatario insistió en el llamado a la no violencia, “a portarnos bien, todos a portarnos bien, sólo siendo buenos podemos ser felices”, dijo.

En tanto, refirió que en términos políticos hay una ‘oposición responsable’ y consideró que en una democracia tiene que haber oposición y se debe garantizar el derecho a disentir por parte de la autoridad.

“No hemos tenido problemas mayores, los conservadores no han podido conformarse como un grupo reaccionario, como ha sucedido en otras transformaciones, sobre todo como se articularon cuando el movimiento de Reforma. Eso no se ha llevado a la práctica y lo que hay son cuestionamientos, son críticas, pero normales”, abundó.

Asimismo, dijo que desde su punto de vista la oposición está demasiado tranquila. “Lo celebro, que nos den trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir”, manifestó el presidente.

Sobre su seguridad, dijo que continuará de la misma forma y seguirá realizando sus giras al interior del país.

“Yo continúo recorriendo el país, ahora estuvimos el fin de semana en Oaxaca, en Huautla, en Villa Alta, en Miahuatlán, en Tlacolula, en ese bello estado de Oaxaca, que es de los estados con más cultura, es de los pueblos con más cultura en el mundo Oaxaca, como México. Es extraordinario el país”, agregó.

