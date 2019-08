AMLO no irá al Congreso de Morena; enviará una carta antes de la elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá al Congreso para la renovación del dirigente del partido Morena, puesto que argumentó que no tendría caso ir el día de la elección por lo que enviará una carta antes.

“Voy a mandar una carta antes porque lo que quiero hablar es, quiero expresarme, manifestarme con miras a la elección y si voy el día de la elección ya no tiene caso”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional, pese a que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena avaló la convocatoria mediante la cual se aplazó la fecha original del 20 de noviembre, para realizarse el sábado 23 y domingo 24 del mismo mes, con la finalidad de facilitar la posible asistencia del presidente.

En tanto, el mandatario agregó: “Lo que quiero es expresar mi sentimiento sobre lo que se tiene que cuidar en Morena, es decir, cómo se tienen que mantener ideales y principios y no dar entrada al oportunismo y a la politiquería que no debe de ser objetivo el buscar el poder por el poder ni mucho menos la ambición al dinero”.

Insistió en que “el objetivo tiene que ser el servir al pueblo y desde luego que no haya manipulación, que no haya inducción al voto, que no haya acarreo, que se deje en libertad a los militantes y a los ciudadanos”.

Indicó en que una última recomendación que les hará es “que no estén pensando que la gente está dormida porque se van a seguir llevando sorpresas”.

Desea éxito a todos los partidos

Por otra parte, el mandatario externó su deseo de que les vaya bien a todos los partidos y que no haya divisiones y no se ponga por encima el interés personal sino el interés de la nación.

“Se acaba lo de -cómo le llaman antes- al cacique mayor, líder moral, ni líder moral, ni cacique, ni caudillo, ni primer militante”, apuntó.

Recordó que ya hay un cambio en México por lo que ya no se puede seguir haciendo política a la ‘antigüita’. “Los que no han entendido que esto ya cambio, hay que avisarles, tocarles las puerta, mandarles un correo electrónico, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya tiene que ser la gente, es la gente la que decide, es el alma de las transformaciones, el pueblo es el motor del cambio”, abundó.

Refirió que lo que ahora hay que cuidar es que el voto sea libre, que no haya fraude electorar, acarreo, reparto de despensas y amiguismo. “Por delante los principios, los ideales, sólo así se puede llevar a cabo un cambio”, dijo.