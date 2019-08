Feminicidio, lesiones y secuestro, las principales agresiones contra mujeres en 2019

La huella de la violencia en contra de la mujer no para y las estadísticas oficiales dan cuenta de ello. Por ejemplo, en los primeros siete meses de 2019, los feminicidios aumentaron 20%, al pasar de 71 a 85 carpetas de investigación, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que de enero a junio de este año 34 mil 463 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas; es decir, cinco mil 744 en promedio al mes, según la última actualización disponibles de las cifras oficiales sobre violencia contra ellas.

Con respecto a los secuestros, hubo 206 en el primer semestre del año, un promedio de 34 por mes. Este delito presentó un pico de víctimas en mayo pasado con 48 casos.

En cuanto al total de mujeres violentadas por diferentes delitos en los primeros seis meses del año, la estadística contabilizó 56 mil 285 víctimas; 61.23% por lesiones dolosas.

Siete de cada 10 se sienten inseguras

El panorama dado a conocer por Naciones Unidas tampoco es alentador, 70% de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia en su vida.

"La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, psicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor. Algunos tipos de violencia, como el tráfico de mujeres, cruzan las fronteras nacionales", explicó Naciones Unidas en la campaña Unite to End Violence Against Women.

En México, la última Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi señaló que 78.7% de la población mayor de 18 años que se siente insegura en el país corresponde al sexo femenino, lo que se traduce en 23.1 millones de mujeres.

¿Cómo se tipifica un feminicidio?

Según el SESNP, los 32 códigos penales y el Federal, un feminicidio es la conducta ilícita que consisten en privar de la vida a una mujer, por razones de género, las cuales se puede presentar por alguna de estas circunstancias:

Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad de la que se haya valido.

Exista, o haya existido, entre el agresor y la víctima una relación sentimental, laboral, escolar o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad y exista antecedente documentado de violencia.

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o a la víctima se le hayan inflingido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o presente marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, necrofilia, o éste sea mutilado.

También si existieron amenazas, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima, o misoginia. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. La víctima haya sido incomunicada previo a la privación de la vida, se encuentre en estado de gravidez y ese haya sido el motivo del hecho.

Pendientes en las estadísticas

El organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acota que la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas, la cual se ha dado de forma gradual durante los últimos siete años, completándose las 32 entidades federativas en octubre de 2017.

Cada mes aclara que la investigación de cualquier hecho delictivo inicia con la apertura de una carpeta de investigación por un determinado tipo penal, pero conforme las investigaciones avanzan, los hechos motivo de una investigación podrían ser reclasificados en un delito distinto e inclusive podría determinarse la no existencia del mismo, de ahí que las cifras de delitos y víctimas varíen en cada entrega mensual.

ANÁLISIS

María de la Luz Estada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios.

¿Qué tan reales son las cifras del SESNSP sobre feminicidio?

—Tenemos un poco de reserva porque si tu ves los datos del Secretaría Ejecutivo, cuando estamos viendo las alertas de género, las fiscalías no reportan toda la información, se debe mejorar el registro y desde la investigación que hemos hecho desde 2017 se dispararon los asesinatos de mujeres. Tan sólo en 2018 hubo más de tres mil 500 asesinatos de mujeres y sólo 23% se iniciaron carpetas de investigación como feminicidio.

¿Cómo se debe reportar entonces el feminicidio?

—Más de 50% de los asesinatos de mujeres que se registran en los estados tienen características de feminicidio y no se tipifica, además faltan más datos de las víctimas como edad, lugar, características, circunstancias, si tiene hijos. Es importante que te den más importantes de los feminicidios porque algunas fiscalías no dan datos por sexo.

¿Tienen alguna estadística de cuántos feminicidios se cometen diarios en el país?

—Es muy complicado porque de las tres mil mujeres asesinadas, mínimo la mitad tienen características feminicidas, por eso peleamos con la autoridad para toda muerte violenta se inicie investigando como feminicidio, por no solo se trata de homicidios doloso sino también los suicidios.

¿Por qué los suicidios?

—A mí me llegan casos de madres que a la muerte de su hija se le calificó como suicidio; sin embargo, cuando se revisa la carpeta de investigación porque podría ser feminicidio. Nosotras tenemos que revisar, por eso la necedad y el criterio de la Suprema Corte de Justicia es que cualquier muerte de una mujer con violencia se debe ver desde una perspectiva de género.La autoridad también, en el caso del crimen organizado, no investiga como feminicidio cuando hubo un indicio de crimen organizado, ya que inventan que estaban dentro del narcotráfico. La autoridad prefiere decir que son homicidios y no feminicidios.

¿Por qué el gobierno no reporta bien los feminicidios?

—Porque la cifras se les aumentan, dicen es mejor tener 500 asesinatos y 10 feminicidios. También la autoridad es muy machista y dice "cómo es que matan a las mujeres por discriminación" y prefieren no hacerlo, algunos alegan que es lo mismo que un homicidio calificado, pero no, si se toman en cuenta como feminicidio, la política de prevención del delito va a ser más eficaz porque no es lo mismo un estado donde la violencia mata a las mujeres es doméstica a contextos donde la violencia es comunitaria.

¿Entonces el problema es mayor?

—La verdad es que si no acompañáramos las investigaciones, no nos daríamos cuenta de las malas investigaciones, la no acreditación de la autoridad, malos peritajes. La autoridad no piensa en una política integral de prevención al delito, de investigación, detención de culpables y reportando posibles peligros para las mujeres.

¿Ha incrementado la violencia de género en el país?

—Lo que he planteado es que desde el 2016 los casos han aumento y se han mantenimiento, no hemos podido bajar el índice de criminalidad contra las mujeres.

10 estados con más feminicidios

En los primeros siete meses del año estos fueron los estados con más feminicidios:

*Nacional 540

1) Veracruz 114

2) Estado de México 53

3) Puebla 36

4) Nuevo León 32

5) CDMX 26

6) Chihuahua 25

7) Sonora 24

8) Sinaloa 23

9) Morelos 22

10) Jalisco 21

Países con más feminicidios en Latam

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad y Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México ocupó el segundo lugar en número de feminicidios de esta región del mundo en su último informe. Aquí los países:

Brasil 1,133 casos México 760 casos El Salvador 354 casos Argentina 251 casos Honduras 235 casos Guatemala 221 casos Venezuela 122 casos República Dominicana 119 casos Perú 116 casos Bolivia 110 casos

