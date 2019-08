Van por declaración patrimonial de diputados federales

Como parte de las medidas en contra de la corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Cámara de Diputados firmaron un convenio para instalar la plataforma DeclaraNet Plus y el Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas en el recinto legislativo.

De esta forma, la Cámara de Diputados podrá conocer el patrimonio de los legisladores y tendrá una herramienta para la rendición de cuentas que servirá para prevenir, detectar y sancionar conflictos de interés o enriquecimiento ilícito.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, subrayó que la colaboración entre ambas instituciones es un importante avance en el objetivo estratégico de democratizar las tecnologías, poniendo al servicio del Poder Legislativo los programas desarrollados desde la institución que dirige.

Destacó que para que este convenio se hace para que diputadas y diputados se sumen a este ejercicio y transparenten su situación patrimonial y de intereses de cara a la ciudadanía.

Declaración de funcionarios subió de 26% a 40%

Sandoval Ballesteros recalcó que este tipo de ejercicio, para evitar la corrupción en el gobierno, ha hecho que se incremente el número de servidores públicos que decidió hacer pública su declaración pues subió de 26% en 2018 a casi 40% en 2019.

Asimismo, todo el gabinete legal y ampliado, los subsecretarios de Estado y los 32 delegados federales, han hecho públicas la totalidad de sus declaraciones patrimoniales y de interés.

Agregó que se eliminaron las exclusiones en la publicidad de la información de los datos patrimoniales, quedando sólo dos opciones: reserva total o publicidad total. Por lo que ahora ningún funcionario podrá ocultar parcialmente datos de su patrimonio.

“Es decir, este mismo formato será el que deberán utilizar los tres Poderes de la Unión y los organismos autónomos, así como todos los entes públicos en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal”, dijo la secretaria Sandoval Ballesteros.

La funcionaria federal explicó que ahora el proceso será más sencillo gracias al convenio firmado, ya que, como usuarios de un mismo sistema, ambos poderes de la Unión realizarán los cambios de manera simultánea.

A su vez, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Porfirio Muñoz Ledo, destacó la importancia del Convenio General de Colaboración, “tratándose de dos Poderes distintos”, e hizo votos porque funcione lo más rápidamente posible.

El legislador instó a las autoridades fiscales del país a combatir los delitos y las faltas, “y no permitir el reino de la impunidad, pues mientras no haya castigo, no habrá corrección a fondo de conductas”, dijo luego de pedir también a todos las y los actores políticos de la Cámara de Diputados contribuir en esta tarea, pues advirtió que “como en la vieja novela ‘Crimen y Castigo, si no hay castigo´, el crimen queda a salvo”.

Un dato:

De acuerdo con el portal #3de3, solo 75 de 500 diputados federales han subido su declaración patrimonial, fiscal y de intereses completa.

