Raúl Flores, uno más fuera de las filas del PRD

El ex presidente del PRD en Ciudad de México, Raúl Flores, anunció su salida del PRD, un día después de la separación de Alejandra Barrales y Juan Zepeda del partido.

A través de su cuenta de Twitter, el ahora ex perredista compartió una misiva de seis cuartillas en las que explica su decisión para no ratificar su militancia.

Adios PRD….. Hoy hago pública mi separación del @PRDMexico , he decidido no ratificar la militancia, en mi caso no podía hacerlo sin contar apretadamente la historia, mi historia y mis motivos , no es una renuncia breve y “amable” o sin autocrítica. Aquí mi texto: 1/2 pic.twitter.com/4xxyGfAHyA

— Raúl Flores (@raulflorescoy) August 28, 2019