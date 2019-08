Solicitará AMLO investigar a la Fiscalía de Veracruz por ataque en bar de Coatzacoalcos

Los presuntos responsables del ataque en el bar ‘Caballo Blanco’ ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, ya habían sido detenidos y quedaron en libertad, por lo que se ordenará investigar a la Fiscalía de Veracruz por presunta complicidad, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La Marina detuvo al que se le acusa, también presuntamente de haber participado en este crimen. Detuvo la Marina a esa persona y lo dejaron en libertad en la Fiscalía General (del Estado de Veracruz) en el mes de julio”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Refirió que ya había antecedentes sobre casos parecidos por lo que va a corresponder a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar lo de un presunto delito de complicidad.

“Vamos ya a proceder legalmente, es corrupción, contubernio, asociación delictuosa entre criminales y autoridades y en caso de que se demuestre que es corrupción se va a castigar a los responsables”, enfatizó.

Lamenta lo ocurrido

En tanto, López Obrador explicó lo que sucedió, de acuerdo a las primeras investigaciones, y lamentó el acto de violencia en el bar que dejó hasta el momento 25 víctimas mortales y múltiples heridos:

“Fue día dificil por la violencia, por lo que sucedió en Coatzacoalcos, ahí en un centro recreativo llegaron delincuentes, cerraron la puertas de salida de emergencia e incendiaron el lugar y es muy lamentable. Me llena de tristeza que hayan perdido la vida hasta ahora 25 personas hombres y mujeres. Es muy triste todo esto”.







Consideró que el actuar de la delincuencia organizada es de lo más inhumano que puede haber y condenó la complicidad por parte de autoridades.

“Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia porque si no avanzamos entonces eso es lamentable. Tenemos que ir al fondo e investigar a las autoridades, no sólo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentable crímenes sino también a la autoridad porque si se detuvieron antes a estas personas y se les dejó en libertad tiene que justificarse por qué se hizo”, sostuvo.

‘El fruto podrido’ de administraciones pasadas

Por otra parte, López Obrador denunció que la violencia que se vive hoy en día es el fruto podrido de la política económica que se impuso en administraciones anteriores.

“Es algo complejo porque se dejó crecer muchísimo, no es echarle la culpa a los que se fueron, pero no se atendieron las causas que originan la inseguridad y la violencia y se simuló de que les preocupaba el problema de inseguridad y la verdad no se aplicaron a fondo, entonces creció mucho el problema, tan es así que estos crímenes están vinculados a bandas, es decir, estamos hablando de la delincuencia organizada”, dijo.

Asimismo, acusó que ahora se mide cuánto creció la economía, como creció delincuencia y la corrupción, pero no se mide cómo se produjo la desintegración de las familias.

“Eso no se mide, ni se tomó en cuenta el daño que se estaba haciendo. Ese es el origen del problema, es descomposición, aumentó el consumo de drogas y lleva tiempo resolver eso, pero lo vamos a resolver”, agregó.