El pensamiento de Calderón sobre 'ninis' nos hace distintos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la principal diferencia entre él y el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, es el señalamiento y abandono a los jóvenes, los cuales durante administraciones pasadas fueron catalogados como ‘ninis’.

“Ahí hay una diferencia, yo no estoy de acuerdo con eso y eso nos hace totalmente distintos, yo si creo que se debe atender a los jóvenes y es fundamental el error de él y otros gobernantes de la época neoliberal. Fue darle la espalda a los jóvenes, lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarlos ‘ninis’, un señalamiento despectivo, pero eso nos hace distintos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, tras las declaraciones de Calderón Hinojosa, quien dijo que el dinero que se está ‘tirando’ en los ‘ninis’, con el programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ debió irse para construir policías eficaces.

“Esa es la mentalidad conservadora, nadamas que los que estamos ahora en el Gobierno no aceptamos esa mentalidad y nosotros pensamos que los seres humanos no son malos por naturaleza sino son las circunstancias las que los llevan a conductas antisociales”, señaló López Obrador.

Y agregó: “Es increíble que luego de lo que sucedió, luego que Calderón, sin elementos suficientes, sin un diagnóstico, declara la guerra y convierte el país en un cementerio y hay razias y desapariciones, masacres y todavía, después de todo, esté pensando en lo mismo. Es increíble, pero no sólo es Calderon, es toda una corriente del pensamiento neoliberal, es el apostar al uso de la fuerza”.

Insiste en atender causas

El mandatario insistió en que el problema de inseguridad y violencia se debe atender atendiendo las causas no con el uso de la fuerza.

“Un problema grave es el de la inseguridad y violencia, es lo que más me preocupa y ocupa en este tiempo porque como lo he dicho en otras ocasiones se dejó crecer, se atendió mal, en el mejor de los casos no se aplicó una estrategia correcta, se pensó que se podía resolver el problema sólo con el uso de la fuerza, es un error garrafal”, refirió.

Sostuvo que con la estrategia de administraciones pasadas sólo se logró la desintegración familiar, el abandonó a los jóvenes y entonces eso causó un daño social.

“Echó a perder a muchos que fueron tentados y tomaron caminos de conductas antisociales, se deshumanizaron, albergaron odio y rencor producto del abandono de la frustración y esos son los delincuentes actuales”, agregó.

Enfatizó en que su gobierno trabaja en el bienestar de México, con trabajo, atención y buen ejemplo del Gobierno de no robar y no traicionar al pueblo.