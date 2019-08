Si por falta de medicamento murió una niña con cáncer se debe castigar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, si por falta de medicamento murió una niña con cáncer, como presuntamente se ha difundido, se debe castigar a los responsables.

“Si hubo negligencia médica, si fue por falta de medicamento que perdió la vida la niña se debe castigar a los responsables, pero se debe ser muy objetivos en estos casos y no mentir”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, tras manifestar que lo que hay en el fondo del asunto de los medicamentos es una inconformidad por parte de las empresas que los vendían.

“Se pasaban, se rayaban, el año pasado -lo tengo que recordar- se compraron 90 mil millones de pesos de medicamentos y tres empresas vendieron el 70%. Por ese influyentismo se está investigando a las empresas porque tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos. Es un asunto complejo”, sostuvo.

En esta línea, indicó que se trataba de un asunto de corrupción, puesto que a pesar de que se compraban 90 mil millones de medicina, estas no existían ni en centros de salud ni en hospitales.

“Están molestos, inconformes y es una red de intereses muy fuertes, muy poderosos”, enfatizó.

‘No vamos a permitir corrupción’

En materia de salud, el mandatario recordó que el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inició una reforma de salud en el país vecino y no pudo por los intereses creados alrededor, pero aseguró que, a diferencia de él, su gobierno sí podrá mejorar este sector y acabará con la corrupción.

“Nosotros si vamos a poder, con todo respeto, no es que estemos diciendo que somos mejores, es que no vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder”, abundó.

Además, hizo la siguiente reflexión: “Vamos a suponer que esté en el hospital una niña y, aceptando sin conceder, que no tienen el medicamento, ¿qué sociedad somos si la enfermera, el médico, el director del hospital o cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño? De todas maneras, hay que investigarlo y no tienen por qué faltar medicamentos”.

Ante ello, indicó que si no hay medicinas está permitido tomar un avión “para ir a Estados Unidos, a la India o a donde sea para comprarlos”.

“Se trae y en tres o cuatro días se tiene, si está de por vida la vida de niños, de seres humanos. Hay que investigar y se está haciendo, pero existen elemento que hay que analizarlos”, agregó.