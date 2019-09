Registra IMSS afiliación de 0.28% de trabajadoras del hogar

El programa piloto de personas trabajadoras del hogar acumuló en sus primeros cuatro meses-de abril a julio- sólo 6 mil 631 afiliados a nivel nacional.

De acuerdo con datos otorgados vía Transparencia por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a Publimetro, el número de personas afiliadas representa el 0.28% de la población objetivo que es de 2 millones 294 mil trabajadoras.

El programa piloto arrancó el pasado 1 de abril y su objetivo es garantizar el acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar, en igualdad de condiciones que el resto de las trabajadoras.

De acuerdo con el perfil de las personas aseguradas hasta julio de 2019, 51.07% de las aseguradas tiene más de 50 años (3 mil 387); 36.11% tienen entre 31 y 50 años (2 mil 395), y sólo 12.8% tienen menos de 30 años (849 personas).

Cobertura al final del sexenio será del 4.8%

El programa piloto tiene hasta septiembre de 2020 para comprobar su viabilidad; sin embargo, en los primeros cuatro meses marcó una tendencia lenta en el número de sus asegurados.

En promedio, la afiliación mensual en la primera etapa fue de mil 658 personas, que de seguir así a lo largo de la duración del programa piloto llegará a asegurar sólo a 29 mil 844 trabajadores.

Si se continúa con el programa y la misma tendencia, al final del sexenio se tendrá una cobertura de 111 mil 86 personas aseguradas, lo cual representará 4.8% de la población objetivo.

Delegaciones del IMSS con mayor número de personas trabajadoras del hogar aseguradas:

San Ángel, CDMX Sur: 204 Los Reyes la Paz, Edomex Ote: 192 Matamoros: 178 Churubusco, CDMX Sur: 155 Guerrero,CDMX Norte: 152 Toluca, Edomex Pte: 151 Piedad Narvarte, CDMX Sur: 148 Tlalnepantla, Edomex Ote 145 Sector Hidalgo, Jalisco 140 Morelia 138

Por estado:

Ciudad de México: 1,141 Edomex: 722 Tamaulipas: 393 Jalisco: 390 Michoacán: 376 Coahuila 325 Nuevo León 308 Chihuahua 296 Veracruz 246 Sonora 234

Salarios precarios

La situación salarial de las trabajadoras del hogar no es alentadora, más de la mitad tiene más de 50 años de edad y 90% gana entre un salario mínimo y tres UMAs, es decir, de 3 mil a 7 mil 200 pesos mensuales.

De las más de seis mil personas aseguradas, mil 426 (21.50%) gana alrededor de 3 mil 100 pesos mensuales, mientras que 4 mil 663 ( 70.33%) percibe entre 3 mil a 7 mil 700 pesos mensuales.

Por otro lado las personas que reciben una remuneración salarial más alta solo representan 8.54% de las trabajadoras, 474 (7.14%) ganan entre 7 mil 700 y 12 mil 840 pesos mensuales, y sólo 98 (1.4%) obtienen ganancias mayores a los 12 mil pesos.

Cabe destacar que este pasado mayo, el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley del Trabajo y a la Ley del Seguro Social para hacer obligatorio el dar prestaciones a las trabajadoras del hogar como seguridad social, un contrato, vacaciones, aguinaldo

El talón de Aquiles del programa:

De acuerdo con Ivonne Vargas, especialista en Capital Humano y speaker en materia laboral, el problema de la baja afiliación se debe a que la información del programa es poco clara para los patrones. De igual forma, la situación de las trabajadoras es muy diferente a la de otros trabajadores ya que, en muchos casos, no cuentan con documentos oficiales, un horario de trabajo fijo o un salario alto.

"El primer punto por el cual no avanza como imaginaríamos, es que el patrón no tiene claro las facilidades administrativas, no tiene claro las formas de operación. Habría que ver cuán flexible va ser este programa, pues hay un grupo de trabajadores del hogar que en décadas no se han ocupado en actualizar sus documentos", explicó en una entrevista con Publimetro.

Detalló que otra situación es que los trámites no están disponibles en un formato digital, lo cual facilitaría la afiliación de más trabajadoras.

"Se le tiene que explicar al patrón cómo se van a cubrir las cuotas obrero-patronales correspondientes a cierto periodo, porque no es lo mismo tener una persona de planta a una de entrada por salida", aclaró.

Apuntó que se debe hacer una campaña de sensibilización para explicar al patrón el por qué se tiene que asegurar a las trabajadoras. Además de que la mayoría de las trabajadoras tiene una edad avanzada y un salario bajo por lo que resulta un poco confuso fijar una cuota para asegurarlas.

"Hay muchas dudas entre los empleadores, yo entiendo que es parte de una política enfocada a un tema social relevante, pero se les olvida hacer esta sensibilización con los empleadores sin un antecedente", ahondó.

