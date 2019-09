Exige AMLO a Mireles disculparse por llamar 'pirujas' y 'nalguitas' a mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pedirá al subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles, ofrecer una disculpa pública por sus recientes expresiones que han sido consideradas como misóginas.

“Vamos a pedirle que, desde ahora, que hoy mismo ofrezca una disculpa pública y que no sólo exprese eso, no es decir: ‘yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres’, como es evidente, sino ‘hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y a todos los seres humanos y hago el compromiso de educarme en esta materia y reconozco que cometí un error y como ser humano cometemos errores lo acepto y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamas volverlo a hacer’. Algo así”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre si pediría la renuncia del subdelegado, López Obrador respondió:

“Yo antes de pedir la renuncia le pediría que ofreciera públicamente una disculpa[…] Les aseguro que podría yo pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos y que todos estemos dispuestos a rectificar[…] yo creo en esta manera, vamos perdonándonos”.

‘Que la autoridad competente resuelva’

Además de la disculpa pública, el mandatario señaló que se tendrá que revisar si existen denuncias contra Mireles por las expresiones contra las mujeres.

“Hay que ver si existen denuncias por esas expresiones ante la autoridad competente y que resuelva. Creo que tenemos que ser respetuosos en general y respetar a las mujeres”, manifestó.

En tanto, aseguró que ese tipo de dichos no corresponden al gobierno de la Cuarta Transformación que él impulsa y tampoco representa a lo que somos como sociedad.

“(Hay que) evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas en todo sentido, garantizar la libertad a todos y no tener esos desplantes, esas expresiones no corresponde no sólo a nuestro gobierno sino a lo que somos como sociedad”, enfatizó.

Mireles, en la polémica

Este lunes, el subdelegado del ISSSTE en Michoacán volvió causar polémica al contar una anécdota en la que se refirió a una mujer como "nalguita”:

Mireles se refiere como "nalguita" a una mujer al contar anécdota El subdelegado del ISSSTE en Michoacán causó polémica cuando se refirió a las concubinas de los derechohabientes como "pirujas"

El pasado 5 de septiembre, Mireles se hizo viral en redes sociales tras difundirse un video donde llama “pirujas” a las parejas de derechohabientes: