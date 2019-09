Rosario Robles a AMLO: "¿No tengo el mismo derecho que Florence Cassez al debido proceso?”

A través de una carta leída por su hija, Mariana Miguel, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, exigió al presidente a respetar su debido proceso y tener un juicio justo.

"Lo único que exijo es un proceso y un juicio justo, en lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno. ¿Por qué esta saña?”, expresó Robles, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

En referencia a la ciudadana francesa, Florence Cassez, integrante de una banda de secuestradores -detenida en diciembre de 2005 y absuelta en 2013-, así como a los vinculados al caso Ayotzinapa, Robles pregunta si ella no tiene los mismos derechos a un juicio justo.

"Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad, tengo derecho al debido proceso.

"Le pregunto, presidente, ¿a caso no tengo el mismo derecho que una ciudadana francesa al debido proceso, sobre todo tratándose de mi país. Tienen más derechos los vinculados al caso Ayotzinapa en la desaparición de los 43 jóvenes?”, cuestionó en la misiva difundida a medios de comunicación.

En cinco cuartillas, se refirió a la versión difundida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de inhabilitarla por 10 años para ocupar algún cargo en el servicio público por falsear su declaración patrimonial y las cuentas bancarias que supuestamente no declaró.

Explicó que esa cuenta bancaria la abrió en 2012 por un préstamo y que sí está en su declaración, un préstamo por 180 mil pesos que pagó por completo.

La también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, cargó contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett al decir que “un funcionario del Gabinete actual que no declara propiedades por millones de pesos. Ahí sí hay justificación. Para los amigos gracias. Es evidente”.

Como lo han señalado sus abogados anteriormente, Robles consideró que no tuvo un juicio justo y que el juez Jesús Delgadillo Padierna, no cumplió su deber de certificar su veracidad, además de no tomar en cuenta que se presentó a declarar de forma voluntaria y decretó prisión preventiva por un delito no grave basándose en la mención de una licencia que, afirmó, no es suya.

