Tres de cada 10 delitos en México son cometidos con arma de fuego

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) informó que de los 18.9 millones de delitos presenciales de 2018, en 32.2% de ellos, los delincuentes portaban algún arma de fuego.

Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2019, este instituto señaló que la comisión de delitos con arma de fuego el año pasado fue la más alta desde el año 2014.

Asimismo, la tendencia en la comisión de delitos con arma de fuego se ha mantenido al alza en los últimos tres años pues de 2016 a 2017 aumentó 2% y de 2017 a 2018, 1.8%.

El Inegi especificó que de los delitos cometidos con algún arma de fuego o blanca, en 9.1% de ellos, el arma fue utilizada o causó una agresión.

Porcentaje de delitos cometidos con arma de fuego:

2015: 30.4%

2016: 28.4%

2017: 30.4%

2018: 32.2%

Respecto a las entidades federativas donde se cometieron más delitos con armas de fuego o blanca donde la víctimas estuvieron presentes, en 13 de ellas, hubo una frecuente utilización de este tipo de violencia en contra de las víctimas.

Porcentaje de delitos cometidos con algún tipo de arma por estado:

Estado de México 67% Ciudad de México 56.5% Tabasco 53.1% Puebla 45% Sinaloa 39.5% Nuevo León 38.8% Baja California 38.2% Quintana Roo 37.9% Tamaulipas 36.9% Chiapas 36.4%

De acuerdo con el senador Miguel Ángel Mancera, el uso y portación de armas, sobre todo cuando es fuera de la ley, genera efectos negativos que pueden aumentar el número de delitos en el país.

"No hay una obligación directa para las autoridades, ni estatales, ni municipales de reportar el extravío de estas armas de fuego, no hay una consecuencia cuando estas armas son extraviadas, robadas y no se reporta, y no se tiene el registro, y no se tiene el registro y no se tienen los datos de esas armas que, en muchos de los casos pueden ir a parar a manos de la delincuencia", enfatizó.

En una entrevista con Publimetro sobre la Ley de Armas, el legislador recomendó que se debe crear un registro a nivel nacional de las armas que se entregan a las corporaciones de seguridad y sancionar el extravío de éstas para evitar ese vacío de información.

Uno de cada tres hogares sufrió un delito

Sobre la prevalencia delictiva a nivel nacional, 33.9% de los hogares del país contó con al menos un integrante que fue víctima de algún delito, es decir, en uno de cada tres viviendas.

Aunque hubo una disminución en el número de víctimas y de delitos en 2018 respecto al año anterior, los delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en una carpeta de investigación, se mantuvieron en 93.2% de los casos.

Lo anterior demuestra que existe en México una alta tasa de delitos no castigados y que no pueden ser reportados por las autoridades de procuración de justicia.

"Para tener una verdadera dimensión de la victimización se necesitan encuestas de esta naturaleza", explicó Julio Santaella, presidente de la junta de gobierno del Inegi.

Incidencia delictiva en cada entidad federativa. / Foto: Inegi

Delincuencia cuesta 6 mil 400 pesos a cada mexicano

En 2018, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 286.3 mil millones de pesos, es decir, 1.54% del PIB.

Lo anterior, equivale a un costo promedio de 6 mil 468 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

"Las pérdidas económicas por ser víctimas del delito representaron 61% de los costos totales del delito, las medidas preventivas, 35.6% del costo total", destacó Óscar Jaimes, director general de Gobierno, Seguridad Publica Y Justicia de este instituto.

Entre las medidas preventivas de los mexicanos a raíz de la delincuencia están:

Cambiar o colocar cerraduras y candados: 31.3%

Cambiar puertas o ventanas: 25.9%

Colocar rejas o bardas: 17.9%

Realizar acciones conjuntas con sus vecinos: 15.7%

Comprar un perro guardián: 5.2%

