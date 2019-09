Ex ministro Cossío está detrás de amparos contra Santa Lucía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, está detrás, bajo la figura de asesor, de los que han promovido amparos para frenar las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

Ex ministro José Ramón Cosío niega asesorar grupos opositores a Santa Lucía El ex ministro de la Suprema Corte dijo que quizá le dieron un dato equivocado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay un ex ministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes están promoviendo amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno en Santa Lucía”, denunció en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que es una acción ilegítima por parte del ex ministro, puesto que está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen tras haberse separado de su cargo.

“Es una acción realmente si no ilegal, sí ilegítima. Primero, porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si coordina, asesora, pues está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro”, acotó.

Por ello, resaltó la importancia de la Ley de Austeridad Republicana con la que se niega la posibilidad a trabajadores del gobierno a que laboren en empresas vinculadas con el cargo que desempeñaron tras dejar su puesto.

Santa Lucía, asunto de seguridad nacional

Al insistir en que todos los ex funcionarios deben aprender a vivir en la justa medianía y referir que una cosa es el sector privado y otro el público, éste último para servir a los ciudadanos, López Obrador indicó que por eso se tomo la decisión de construir el aeropuerto de Santa Lucía con el fundamente de que se trata de un asunto de seguridad nacional.

“¿Qué quieren entonces, que no se haga el aeropuerto? Si se satura el actual aeropuerto de la Ciudad de México, lo que quieren es que haya saturación en el aeropuerto y nos echen la culpa a nosotros […] conozco mucho el proceder de los conservadores, desde hace mucho tiempo, cuando yo termine -si me lo permiten los ciudadanos- que yo termine mi encomienda en el 2024 y me retire, porque no me voy a reelegir ni voy a ocupar ningún otro cargo, si acaso escribiría yo un libro sobre el pensamiento conservador en México, me atraé mucho el tema, pero eso ya retirado”, dijo.

En tanto, dijo que hacía tal argumentación con el fin de asegurar que va a haber un asunto de seguridad nacional, pero al mismo tiempo existirá toda la transparencia que se necesite.

“Lo de seguridad nacional lo estamos haciendo porque si no, no nos permitirían hacer el aeropuerto. Cuánto tiempo llevamos perdido que no hemos podido iniciar la obra porque estos señores están saboteando legalmente, abusando de un instrumento fundamental para la libertad que es el derecho de amparo”, agregó.

Cossío niega estar detrás de amparos

Al ser informado en conferencia que el ex ministro Cossío ya había desmentido estar detrás de los amparos contra Santa Lucía, el mandatario se limitó a decir: “Que bueno que no está involucrado”.

El ex ministro desmintió vía Twitter lo que dijo esta mañana el presidente:

Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) September 25, 2019

También puedes ver: