Ex ministro José Ramón Cossío niega asesorar grupos opositores a Santa Lucía

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, negó asesorar a algún despacho o grupo opositor a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía como lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

"El ex ministro asesora a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, de las obras que lleva a cabo el gobierno y en particular 16 despachos de abogados. Esta es una acción si no ilegal, sí ilegítima, primero porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme, pero coordina, asesora”, sostuvo el mandatario.

Ex ministro Cossío está detrás de amparos contra Santa Lucía: AMLO Respecto a lo señalado esta mañana por el presidente López Obrador, José Ramón Cossío negó vía Twitter estar detrás de los amparos.

Al respecto, Cossío declaró que no tiene ninguna vinculación con esas personas en términos profesionales o de asesorías.

A través de su cuenta de Twitter lamentó la confusión en que ha incurrido el presidente y en entrevista para el programa radiofónico Así las Cosas, dijo que “a lo mejor le dieron un dato equivocado”.

Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) September 25, 2019

