López Obrador reclama a gobernadores por mal estado de carreteras

El abandono de caminos y carreteras estatales es una situación "lamentable" y "vergonzosa", señaló en un video difundido en redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador; quien hizo una llamada de atención a gobernadores y alcaldes por esta situación.

Durante su recorrido hacia Chiautla, Puebla, López Obrador se encontró con Lorenzo y su hijo Giovanni, pobladores de Axochiapan, Morelos, quienes estaban trabajando reparando los hoyos en el camino cuando pasó la comitiva presidencial. Al

"Estamos en Axochiapan, Morelos. Este es el camino de Morelos a Puebla, un camino estatal. Venimos padeciendo de este camino abandonado y desde siempre en estos estados: Puebla, Morelos, Guerrero; pero también en Veracruz y otros estados donde se abandonan los caminos, la gente tapa los hoyos, los baches, con tierra y piden una cooperación", señaló el mandatario.

Indicó que hizo un alto en su trayecto para enviar un mensaje a Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos y al resto de gobernadores para que se atiendan estos caminos.

"Hoy Geovanni, que no fue a clases, está en Quinto Año, vino a ayudar a su papá, a Lorenzo. Estos son carreteras estatales, nosotros vamos a procurar que estén bien las carreteras federales. Este año estamos destinando 20 mil millones de pesos a la conservación de caminos federales, y los estados deben hacer lo mismo. Ya no ésta situación lamentable, vergonzosa. No hablo de Lorenzo y Geovanni, ellos se buscan la vida y hacen este trabajo en beneficio de la gente. Ellos son muy dignos. ¿Y las autoridades? ¿Y los gobernadores? ¿Y los presidentes municipales? Ya todos tenemos que ponernos a trabajar para que estas cosas pasen a la historia. Que ya no se continúe de esta manera. Ahí les encargo mucho".

