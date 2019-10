Sería un acto de humildad que ex presidentes ofrecieran disculpas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que sería un acto de humildad que los ex presidentes de México ofrecieran disculpas a los mexicanos por el daño ocasionado al país.

“Sería extraordinario, un acto de humildad nunca visto, sería bien recibido por la gente, porque el ofrecer disculpas, el pedir perdón es de seres humanos sublimes”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional al ser cuestionado sobre si sería el momento para que ex presidentes hicieran conciencia sobre lo que hicieron durante sus administraciones.

López Obrador consideró que “sería excepcional decir: ‘Yo cometí estos errores, yo me equivoqué en esto y ofrezco disculpas’. No caer en la soberbia, rectificar, saber rectificar, no caer en la autocomplacencia. Eso es importantísimo”.

No obstante, el mandatario aclaró que el tema de las disculpas de ex presidentes no es algo a lo que él esté convocando. “Yo no convoco a eso, eso depende de cada quien, pero si se lograra sería buenísimo para el país, sería algo muy importante”, acotó.

No ‘olvida’ que España pida perdón

Al hablar de la reconciliación que debe haber para avanzar en el país, el mandatario reiteró la necesidad de que España y la Iglesia católica se disculpen por los abusos cometidos en la Conquista.

“Cuando mandé unas cartas con este propósito, hubo mucha polémica, no estamos tocando ahora ese tema. No quiere decir que lo olvidamos, porque consideramos que son momentos para la reconciliación y que se debe de pedir perdón por los abusos que se cometieron durante la invasión, en este caso la conquista, y pedir perdón por todas las invasiones, y también por la represión a comunidades, a pueblos originarios”, refirió.

Señaló que eso no afectaría en nada a las naciones y por su cuenta, reiteró que harán lo propio por la represión y exterminio a los yaquis durante el Porfiriato.

Asimismo, indicó que también está planteando “el que se reconsidere lo de la excomunión de los padres de nuestra patria”.

