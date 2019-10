Durazo responde ante pregunta sobre su posible renuncia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, fue cuestionado sobre su posible renuncia por los hechos violentos acontecidos este jueves en Culiacán, tras un operativo que buscaba capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo" Guzmán”.

Gabinete de Seguridad liberó a Ovidio Guzmán y yo lo respaldé: AMLO Indicó que por los enfrentamientos, estaban en riesgo la vida de de muchas personas y por ello se decidió proteger la vida de los ciudadanos.

“Uno no busca esta responsabilidad, simple y sencillamente cuando se la encomiendan la asume […] en tanto podamos seguir aportando a la construcción de la paz y la tranquilidad en el país. En el momento que no estemos en esa posibilidad, en lo personal, no tengo absolutamente ningún inconveniente en buscar otros horizontes”, dijo en rueda de prensa del Gabinete de Seguridad desde Culiacán, Sinaloa.

El funcionario destacó que en la Cuarta Transformación, que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay negociación con integrantes de organizaciones criminales y destacó la labor de las Fuerzas Armadas en este aspecto.

“Creo que los elementos de los cuerpos de Seguridad en el país, particularmente las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina -que son instituciones altamente valoradas- han hecho un gran trabajo por años, creo que nadie está desestimando ese mérito”, enfatizó.

En tanto, aseguró que en otros gobiernos se impulsaron política de seguridad basadas exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar, estrategia que no funcionó.

Fuerzas Armadas buscan seguridad: Sedena

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que las Fuerzas Armadas buscan la seguridad de la sociedad y eses es su principal objetivo.

“Para poder lograr esto hay que realizar una serie de actividades desde nuestro ámbito de acción; también hay que atender las causas que originan esto, ¿de dónde se está motivando todo lo que se vive en las áreas conflictivas?”, cuestionó.

Sin embargo, indicó que para los efectivos de Seguridad es primordial buscar que las sociedad esté segura y por ello se realizan este tipo de acciones como las que se dieron en Culiacán, aunque está tuvo errores.

“En muchas ocasiones los resultados de esos errores han sido pagados con vidas de nuestro personal, ahí no hay ningún reclamo por parte de ustedes (los periodistas) de qué pasó, asumimos la perdida de nuestra gente que pone en riesgo su vida por todos ustedes, por todos los ciudadanos porque es deber de las Fuerzas Armadas”, dijo.

‘No hay Estado fallido’

Por otra parte, Alfonso Durazo respondió a los medios de comunicación que el hecho de ser superados por el narcotráfico en Sinaloa, no significa que sea un Estado fallido como algunos lo manejaron.

“Hay que ubicar en su justa dimensión cada uno de los problemas que se presentaron, no podemos hablar por el retraso de un proceso burocrático de un estado fallido, no podemos”, acotó.

Y agregó: “No vamos a abandonar nuestra estrategia de paz como producto de la justicia, no hay falta de Estado ni ausencia del Gobierno Federal en esta decisión”.

