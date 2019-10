En efecto, se liberó a la mayoría de los detenidos en Tepito: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener la información de que, en el operativo de Tepito, se liberó a la mayoría de los detenidos debido a la versión de que se integraron mal los expedientes, pero el caso irá a revisión.

“Existe la versión de que se integraron mal los expedientes, las carpetas de investigación que no correspondían a los hechos y por eso el juez tomó la decisión de dejarlos en libertad. Vamos a indagar bien, tener todos los elementos y les vamos a informar”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional al ser cuestionado sobre el caso.

En esta línea, aseguró que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como la Fiscalía General de la República informarán a detalle; aunque esta última tendrá que determinarlo porque se trata de una institución autónoma. “Pero si considero que lo amerita el caso, que se tiene que informar bien sobre este asunto”, abundó.

En tanto, pidió a la población no hacer juicios sumarios y esperar a que se haga la indagatoria correspondiente para esclarecer el caso. “No es el ‘mátalos en caliente’ porque últimamente ya se volvió moda el que se hacen tribunales, opinan todos, todos son expertos”, enfatizó.

‘Tenemos que ser profesionales’

López Obrador fue cuestionado sobre el posible caso de impunidad y corrupción, ya que quien liberó a los detenidos en la colonia Morelos es el mismo juez que lleva el caso de la ex titular de Sedatu, Rosario Robles, a lo que respondió:

“Eso yo no lo pondría como lo mas relevante, aquí lo importante es ver cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas, lo demás tiene que ver, con todo respeto, con otro tipo de consideraciones, pero aquí tenemos que ser muy profesionales decir qué fue realmente lo que sucedió para no mezclar las cosas”.

Y agregó: “Vamos a esperar no hay nada que ocultar, no somos iguales yo no voy a estar de tapadera de nadie pero vamos siendo responsables, profesionales, objetivos, como debe ser la política y como tiene que ser el periodismo, indagar más para no juzgar a la ligera porque como es el mismo juez del caso de Rosario Robles y se apellida Padierna, es vámonos por la fácil, el escándalo, lo amarillo, la nota roja, entonces ya no es así”.

Por lo anterior, solicitó esperar a que se informe del caso y dijo que en el caso de descubrir una actuación indebida, ilegal, como un acto de corrupción, en rueda de prensa lo iba a denunciar porque su gobierno no protege a nadie.

