Lamenta Sánchez Cordero “malas interpretaciones” por dichos de Ley Bonilla

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó las “malas interpretaciones” a las que se prestaron sus declaraciones difundidas en un video difundido el viernes pasado en el que declara que “es legal” que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, haya rendido protesta por un periodo de cinco años y no por dos.

“Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi consentimiento ni autorización. Sin embargo, afirmó que, tanto en público como en privado, mis valores y razón dan congruencia de mi actuar”, señaló en un posicionamiento.

Exhiben aval de Olga Sánchez Cordero a ‘Ley Bonilla’ Las críticas en redes sociales a la titular de la Segob no se hicieron esperar, por lo que tuvo que emitir un mensaje en redes para aclarar sus dichos.

Reiteró que en el momento de la rendición de protesta de Jaime Bonilla, el periodo de cinco años y no de dos es legal en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, por lo que es “constitucional”.

"Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad", expresó.

“En algunas entrevistas fui cuestionada sobre el tema, manifestando que mi postura como jurista es hoy la misma que ayer me llevó a votar, en escenarios similares siendo magistrada, por la inconstitucionalidad de hechos así, como lo expresé en mi comparecencia en la Cámara Alta”, dijo.

La ex ministra defendió sus argumentos en lo púbico y en lo privada y afirmó que “son congruentes y totalmente respetuosos”.

“Como mujer, madre de familia, abuela, esposa, ciudadana, jurista, constitucionalista y funcionaria pública me he conducido y seguiré conduciéndome con congruencia, valores, convicciones y argumentos, por lo que como Secretaria de Gobernación continuaré defendiendo y manteniendo la reputación personal y profesional que a lo largo de mi vida he sostenido y hoy pongo al servicio de la dependencia a mi cargo y nación”, expresó.

Concluyó que como funcionaria podrá “equivocar alguna expresión”; sin embargo, resaltó su “honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado, estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país”.

En el video difundido el viernes pasado, Sánchez Cordero mantiene diálogo con el gobernador Jaime Bonilla luego de la rendición de protesta en la que se le escucha decir:

“Ahorita acabo de hacer una declaración importante, me dijeron ‘¿es legal por cinco años?’, dije es legal porque la norma está vigente”.

“Todo lo que necesitamos, ¿no?, aunque no nos den los 5 años con eso tengo”, responde Bonilla.

Después, la secretaria de Gobernación dice “para mí la norma va a pervivir”.

La secretaria de Gobernación, @M_OlgaSCordero, comparte su posicionamiento en relación al video que circuló el pasado viernes en redes sociales. pic.twitter.com/HgoTqaYuKs — Gobernación (@SEGOB_mx) November 4, 2019

