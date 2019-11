AMLO traicionó al pueblo con su política de paz: Javier Sicilia

El poeta y activista Javier Sicilia envió una cata a Julián LeBarín en la que acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha traicionado al pueblo de mexicano con su política de verdad, justicia y paz a la que se comprometió.

Luego del asesinato de su hermano Benjamín y de su cuñado Luis Widman, Julián LeBarón se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que Sicilia encabeza desde hace nueve años y que plantea la necesidad de que la sociedad exija justicia al gobierno por la violencia.

Niño LeBarón escondió a su hermanos entre arbustos para salvarles la vida Devin caminó 22 kilómetros para pedir ayuda tras el ataque armado del que fue víctima junto con su familia en Sonora.

“La espantosa masacre que la comunidad de los Le Barón acaba de sufrir, me hace preguntarme, ¿si no es tiempo de que el pueblo de México –del que tanto habla ahora el actual Presidente—vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz, por la que tú y tantos otros hemos luchado sin descanso.

“Una política con la que Andrés Manuel se comprometió, que a lo largo de un año de mandato traicionó y que se mide con centenas de miles de muertos, desaparecidos, de las que las mujeres y los niños asesinados de tu comunidad son la nueva punta del iceberg? ¿O a qué nivel de espanto y de horror tenemos que descender para que este país, este pueblo vuelva a reaccionar?”, escribió en la misiva.

Sicilia expresó su solidaridad por la emboscada de la que fueron víctimas varios integrantes de la familia LeBarón este lunes que dejó nueve muertos, entre ellos varios niños.

Recordó que en marzo de 2011, cuando Julián se unió al movimiento, pensaban que se podía detener el horror, pero destaca que no fue así.

“En ese entonces, Julián querido, pensábamos que podíamos detener el horror. No fue así: el poder, con otros rostros, con otros nombres, con otras maneras, continúa mintiendo, encubriendo la realidad, consintiendo la barbarie que, como lo dijimos entonces, está enquistada en el Estado como un repugnante lodo”.

Finalmente se pregunto qué se necesita para que la sociedad haga algo para exigir justicia y “poner un verdadero alto a tanto dolor, a tanta muerte, a tanta humillación, a tanta mentira; si no es ya tiempo de que en el sufrimiento palpite de nuevo el corazón y la tierra pueda florecer; tiempo de que sea tiempo”.

El 22 de abril pasado, López Obrador se comprometió a reducir la violencia e inseguridad en el país; sin embargo, los hechos y las cifras dicen que aún falta mucho para cumplirse este objetivo.

De acuerdo con datos del último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los 10 meses que van del sexenio, las víctimas de homicidio doloso sumaron 25 mil 368 personas (93.6 al día, en promedio) , lo cual representa la mayor cifra para este periodo en los dos últimos sexenios en México.

