Llevar internet a todo el país es uno de los retos de la '4T': Espriú

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó que uno de los principales retos del gobierno federal es llevar el servicio de Internet y banda ancha a todo el país, a fin de cerrar la brecha no solo digital sino de vida de los mexicanos.

Al dirigir su mensaje en la inauguración del foro de Parlamento Abierto “Telecomunicaciones e Internet”, apuntó que lo anterior es un proyecto de una magnitud enorme dadas las condiciones del país y económicas de una buena parte de la población, así como orográficas y de distribución.

Informó que en México son 175 mil poblaciones, que representan varias decenas de millones de mexicanos, a las que se tiene que llegar con tecnología, pues la digitalización del mundo es la vinculación con la educación, la cultura, la salud, la democracia y con la información en general.

En este foro, realizado en el Senado de la República, el funcionario federal pidió legislar en la materia para eliminar barreras –sin aumentar costos-, pues la reforma en telecomunicaciones de 2012 se dijo era la más exitosa, sin embargo, no lo es tanto.

Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, así como de expertos en la materia, Jiménez Espriú dijo que se está en deuda con ese segmento de la población, pues el acceso a las tecnologías de la información, a Internet y a la banda ancha, es un de derecho que consagra la Constitución.

“Tenemos que cumplir las posibilidades de que todos quienes viven o están en México puedan ejercer ese derecho, es un reto enorme y reto que tiene muchas dificultades”, reconoció.

TRABAS EN EL PROYECTO

Entre las complicaciones que enfrentan, destacó, se encuentran que aquellas empresas que tiene la capacidad para ofrecer los servicios se quejan de que no pueden invertir porque la legislación se los impide por diversas razones, y las que no son las grandes concesionarias argumentan que no pueden competir porque ya les llevan mucha ventaja.

Respecto a la regulación y el desarrollo tecnológico, señaló que en este tipo de conflictos, es común que la Unión Internacional de Telecomunicaciones se reúna a discutir esto y “digan tenemos que llegar a un sitio donde quedemos igualmente inconformes todos, pero que sea parejo’’, y se debe a lo rápido que avanza la tecnología digital.

Jiménez Espriú señaló que en este parlamento abierto se generará un ambiente más propicio, para proponer cambios necesarios a la legislación en esta materia digital, pues se tratarán temas que van desde el desarrollo de tecnologías y la ciber seguridad, hasta la regulación para terminar con las barreras que impiden llegar a los mexicanos y las modificaciones legislativas y el precio del espectro, que es tema fundamental.

