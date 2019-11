Sánchez Cordero pide no prejuzgar a nueva titular de la CNDH

Ante los cuestionamientos por la designación de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, pidió no hacer juicios premeditados de una persona que no ha llegado ni siquiera al puesto.

Tras una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la funcionaria federal comentó que Piedra Ibarra es un activista social, una persona que está comprometida con la protección de los derechos humanos.

“Hacer juicios premeditados de una persona que no ha llegado ni siquiera al puesto, yo creo que no es conveniente para nadie… dejémosla que llegue, dejémosla que empiece a actuar y ya criticaremos o no, estaremos o no de acuerdo con las políticas en materia de derechos humanos que la responsable, la titular, pueda llevar a cabo“.

Para Sánchez Cordero, a las personas hay que evaluarlas por las funciones y la manera como se desepeñan y en este caso cómo Rosario Piedra habrá de comportarse como titular de la CNDH.

En relación con el proceso de elección de la nueva titular de la CNDH en el Senado, al que partidos de oposición califican de fraude, la encargada de la política interior del país dijo que el senador Ricardo Monreal fue muy claro y contundente al respecto, pues quien declara la votación y el cómputo de los votos es la Mesa Directiva.

“Creo que hay varios videos circulando, en varios videos en donde inclusive en cámara lenta se ve que el señor coordinador Monreal depositó un solo voto”, añadió la funcionaria federal.

