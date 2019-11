A un mes del operativo en Culiacán, pide AMLO a adversarios disculparse

A un mes del operativo fallido en Culiacán, que pretendía la captura de Ovidio Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los adversarios que criticaron la decisión que tomó el Gabinete de Seguridad, deberían de ofrecer disculpas.

“A mí me gustaría que nuestros adversarios, que hablaban de que a sangre y fuego se mantuviera el operativo, ya ha pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa; o si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador calificó la crítica al operativo fallido como un ‘linchamiento mediático’ y pidió revisar la participación de la prensa en la conferencia que ofreció el Gabinete de Seguridad al día siguiente de lo ocurrido en Sinaloa.

“Vaya que se lanzaron fuerte, fue como un linchamiento mediático a los miembros del Gabinete de Seguridad; revisen cómo fue la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y cómo estuvo la prensa, los medios, casi todos”, acotó.

Informe en puerta

Sobre el informe que presentaría la Fiscalía Militar sobre los posibles errores de quienes participaron en el operativo llevado a cabo el 17 de octubre pasado, López Obrador dijo:

“Me van a entregar seguramente un informe. Aquí el secretario puede informarles en unos días más, no hay nada que ocultar. Ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar, de detener el operativo, porque se protegió la vida de las personas”.

En tanto, insistió en el papel de la prensa y la reflexión que deberían hacer sobre lo que se publicó acerca del operativo.

“Ya pasó. Ahora a ver, así como la Secretaría de la Defensa tiene que presentar el informe, ahí queda eso para que también se haga una reflexión del comportamiento de los medios”, dijo.

Y agregó: “Con toda libertad; además, no se vaya a malinterpretar, pero sí se pasaron, hasta fotos falsas, portadas a ocho columnas en los medios convencionales”.

