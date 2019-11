Graue va contra violencia y acoso en la UNAM

Enrique Graue Wiechers rindió protesta ante la junta de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como rector por el periodo que comprende de 2019-2023.

En la ceremonia oficial, se dijo dispuesto a velar por los intereses de la universidad, además de comprometerse a rechazar la violencia y "las provocaciones que en fechas recientes hemos sido víctimas".

"La Rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente, no me intimidad las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos", dijo.

Lo anterior, luego de los hechos violentos que se registraron la semana pasada en donde al menos 50 personas encapuchadas vandalizaron las instalaciones de la Rectoría de la UNAM y quemaron la bandera nacional.

Este grupo también saqueó una librería al término de una manifestación a favor de frenar los casos de violencia sexual que se registran en la institución y se confirmó que dañaron el mural de David Alfaro Siqueiros, ubicado en la fachada norte de la Torre.

Graue Wiechers aprovechó para hacer un llamado a la comunidad universitaria para que evite caer en provocaciones y adelantó que solicitará al Consejo Universitario crear un órgano, independiente de la Administración Central, que fortalezca el respeto a la diversidad y diseñe políticas de equidad de género en toda la institución.

“La igualdad debe ser una política transversal en nuestras acciones y la UNAM debe ser ejemplo para toda la sociedad”, recalcó.

