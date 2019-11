El mejor homenaje a Valentín Campa será no fallarle al pueblo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de inhumación de Valentín Campa Salazar en la Rotonda de las Personas Ilustres en donde reiteró su compromiso de no fallarle al pueblo de México como homenaje del luchador social.

“El mejor homenaje a Valentin Campa y otros precursores de las transformaciones es comprometernos a no fallarle al pueblo, a no robar, a no mentir, a no traicionar al pueblo de México. Así será, así vamos a actuar en homenaje a quienes han luchado en otros tiempos por la justicia, por la libertad, por la democracia y la defensa de la soberanía”, manifestó el mandatario.

López Obrador celebró el homenaje realizado en la Rotonda al ‘dirigente social que contribuyó con su ejemplo de lucha y su práctica política’.

“Es un homenaje muy merecido a Valentín Campa, que luchó muchos años por sus ideales, por sus principios, que no se rindió, no claudicó, no se vendió y que actuó siempre con humildad”, enfatizó.

Honestidad y humildad, virtudes de Campa

El presidente recordó que conoció a Valentín Campa cuando asistía a las reuniones semanales de la organización sindical y ahí se dio cuenta de dos de sus grandes virtudes: honestidad y humildad.

“Siempre me conmovía su humildad. Él encarnaba la honestidad y la humildad, esas dos extraordinarias virtudes, muy distante, apartado, lejano a otros dirigentes obreros con ínfulas, prepotencia, pero sobre todo con bienes materiales acumulados que se enriquecieron en los cargos, en las representaciones[…] eso no era Valentín Campa”, destacó.

Asimismo, indicó que la Cuarta Transformación que su gobierno impulsa es un proceso que se dio debido a la lucha de muchos dirigentes que contribuyeron en ello.

“Siempre recuerdo que la transformación que nosotros consumamos, a lo que hemos llegado, este proceso que se ha iniciado para acabar con el régimen de corrupción, injusticias y privilegios, para que la justicia esté por encima del poder, éste proceso, ésta transformación es el fruto de la lucha de muchos dirigentes. No fue algo que se gestó en una campaña política, esto viene de lejos y ha significado la lucha de muchos, unos que se adelantaron y otros que todavía viven y contribuyeron para lograr este cambio”, puntualizó.

En la ceremonia, el presidente, acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y nietos de Valentín Campa, montó una guardia de honor.

