Descarta López Obrador favoritismo en terna de la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay favoritismo en la terna que propuso para sustituir al ex ministro Eduardo Medina Mora.

Margarita Ríos-Farjat, Ana Magaloni y Diana Álvarez, terna de AMLO para SCJN La terna podría ser recibida por el Senado de la República este vienes y la selección podría concluir antes del 12 de diciembre.

“Viene la elección que hace el Senado para el nuevo ministro de la Corte, enviamos una terna, son tres mujeres, ya lo saben; además, se trata de senadores, de gente con criterio, gente que ejerce su libertad, que actúa con independencia, pero no sobra decir, porque antes era otra la costumbre, no está demás decir: No hay línea, no simulamos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que antes ‘se mandaba una terna, pero con palomas mensajeras o con halcones se llevaba la instrucción de quién iba a ser el bueno y todo era una faramalla’.

“Yo siempre recuerdo lo que decía Vasconcelos acerca de la diferencia, entre otras, entre Porfirio Díaz y Madero en Ulises criollo, lo pueden encontrar este pasaje. Decía: ‘No era lo mismo un presidente que se enteraba por los periódicos de quién resultaba electo para diputado, a otro que mandaba las listas y que de antemano sabía quién iba a ser diputado’. Esa era la diferencia entre Porfirio y Madero”, refirió.

Senadores decidirán

El mandatario dijo haber escuchado que estaba a favor de una de las candidatas, hecho que descartó, aunque no especificó de quién se trataba.

La terna esta integrada por Margarita Ríos-Farjat , directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Maury y la académica Ana Laura Magaloni Kerpel.

“Cuando las invité les dije que eran los senadores los que iban a decidir libremente, pero no está de más recordarlo. Y que todos los senadores sepan de que no hay favoritismo, que son ellos los que van a decidir, también para que no vaya a salir un zalamero que se ostente como mi representante o como emisario, zalamera o zalamero, porque ahora hay que utilizar lenguaje de género, que no se diga que hay alguien preferido”, enfatizó.

En esta línea, refrendó que en México las prácticas democráticas no han sido la constante, pero todo eso se tiene que ir quitando.

“Todavía llegan conmigo compañeras, compañeros y me plantean algo, y les digo: Pues decidan ustedes, véanlo ustedes, resuelvan ustedes y se me quedan viendo así, como diciendo: ‘¿Será cierto?’ Pues, sí es cierto, si es real. Y todos tenemos que ayudar”, puntualizó.

