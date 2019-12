Descarta AMLO expulsar a Vargas Llosa por hablar de asuntos internos

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó aplicar el articulo 33 constitucional al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, el cual refiere que ‘los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país’.

Podemos regresar al “panfletario perfecto”, responde Beatriz Gutiérrez a Vargas Llosa El escritor consideró que México podría ser de nuevo una “Dictadura Perfecta” con el gobierno de López Obrador.

“Son libres de expresarse, manifestarse, nunca jamas se va a aplicar el (artículo) 33, el legendario del 33 porque no es sólo de Constitución viene de atrás; este es un país de libertades”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, al hacer referencia sobre las recientes declaraciones del escritor acerca su temor a que ‘México esté retrocediendo un poco con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador’.

“Si vienes Vargas Llosa y dice que estamos a punto de regresar a la dictadura perfecta, es libre, tiene todo su derecho de expresarse, manifestarse, qué nos vamos a estar enojando”, enfatizó.

Desestima críticas de Fox

También sobre las críticas a su gobierno, provenientes del ex presidente Vicente Fox, el mandatario dijo:

“¿Qué me puede estar preocupando si son ahora opositores? Si se tratara de gente íntegra, honesta, demócratas, gente buena, yo diría: Ah, cuidado, Andrés Manuel, cuidado. Pero no, no es así”.

En esta línea aseguró que leyó los comentarios de Fox, luego de que rindió su informe por el primer año de gestión, y dijo que le merecen respeto pese a que no los camparte.

“El ex presidente Fox llegó a decir que hay que empezar a preparar las condiciones para que en el 21 la oposición tenga mayoría en el Congreso. Y ya para qué hablamos más, o sea, está todo muy claro. Pero tienen todo su derecho, merecen todo nuestro respeto”, puntualizó.

