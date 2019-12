Medios reportan captura de Genaro García Luna en Texas

Diversos medios estadounidenses reportan la captura del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien habría sido acusado de corrupción en Nueva York y arrestado en Texas.

La información fue dada a conocer por la periodista Ginger Thompson, corresponsal del periódico New York Times y del sitio independiente ProPublica, el cual "se enteró de que el ex secretario de seguridad de México, Genaro García Luna, fue acusado de corrupción en Nueva York y arrestado en Grapevine, Texas. La fuente dice que García Luna tenía 'todo tipo de fotos con funcionarios estadounidenses en su modesto dormitorio"", destacó Thompson en redes sociales.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."

