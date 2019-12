Caso ITAM asoma estrés de universitarios por intolerancia a la frustración

La intolerancia a la frustración entre los universitarios de generaciones recientes se ha ido incrementando, debido a que no saben manejar y canalizar el estrés académico, aseguró la integrante de la Sociedad Psicoanalista de México, Matilde Matuk.

Esto en el marco de las quejas de la comunidad universitaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) sobre el estrés entre universitarios y que presuntamente habría llevado al suicidio a una de sus alumnas la semana pasada.

En entrevista con Publimetro, la psicoanalista explicó que la llamada generación de cristal se enfrenta a un conflicto de identidad por saber quienes son, lo que genera una tendencia a buscar la validación del otro, es decir, de sus pares.

“La tolerancia a la frustración en adolescentes es menor en esta generación de lo que normalmente estamos acostumbrados en generaciones mayores y ante situaciones de estrés no tienen las herramientas para enfrentarlo, lo que hace más probable la depresión, cuadros de ansiedad generalizada y manías”, consideró.

Para Matilde Matuk, cuando existe poca tolerancia a la frustración el suicidio es un extremo, pues antes de esa grave medida se desarrollan muchos síntomas como fobias sociales y cambios de conducta drásticos.

“Aveces por no ser aceptados con los amigos o no lograr objetivos se empieza a consumir alcohol o drogas como manera de huir de una realidad, hacerla llevadera y como sentimiento de soledad”, apuntó.

Precisó que una vez que se llegó al consumo de drogas como parte de la búsqueda de soluciones, los estudiantes experimentan con muchas sustancias que el mercado permite al considerarse legales y, generalmente se hace antes de buscar ayuda de manera profesional aunque se corra el riesgo de engancharse con adicciones.

“No sólo es en el ámbito de la escuela, es importante decir que pueden crear esta situación también en el ambiente familiar, con los padres, así como muchísimos ámbitos lo de detona esta situación de estrés”, añadió.

Matuk comentó que los jóvenes universitarios traen un conflicto de identidad de saber quiénes son y eso desencadena esta tendencia, pues antes la consolidación de la identidad era a los 22 años y ahora llega a los 24 o 25.

“Las nuevas generaciones son mucho más empáticas y sensibles, pero también hay una capacidad de autoconocimiento y al observarse mucho más con todas estas expectativas que la sociedad tiene sobre ellos entran en el juego de, ¿qué es lo que tengo que ser y lo que de verdad quiero ser? y es por eso que este conflicto de identidad lleva más años”, dijo.

En tanto, la psicóloga y experta en manejo de estrés en jóvenes, Laura Echeverría González ha referido que debido a una mala organización y confiados en el apoyo que la tecnología puede dar en los trabajos académicos, los universitarios son víctimas de altos grados de estrés sin que la mayoría de las instituciones educativas consideren el impacto que esto puede tener en el desempeño académico de sus comunidades.

La académica de la Universidad Iberoamericana (UIA) cuestiona que la mayoría de los profesores universitarios evalúen a sus alumnos de manera “tradicional”, dejando las evaluaciones importantes hasta final de semestre.

Una de las causas de estrés en los estudiantes, dijo en una entrevista con Notimex, es la procrastinación, es decir, el ‘arte’ de posponer de manera reiterada un trabajo que de manera inevitable se debe hacer. Las principales razones son la pereza, el miedo, la indecisión, la mala organización y la falta de energía y vitalidad.

La especialista de la Universidad Iberoamericana (UIA) mencionó que las personas que procrastinan son aquellas que postergan las actividades de manera continua, porque creen que el día de mañana será más adecuado para llevar a cabo una o varias tareas pendientes.

Por otra parte, el estudio ‘Estrés Académico: El enemigo silencioso del Estudiante’ de la Universidad del Papaloapan destaca al menos seis situaciones que generan estrés académico en hasta cuatro de cada 10 universitarios:

El ejercicio efectuado entre de alumnos de segundo y octavo semestre de la licenciatura en Enfermería de la Universidad del Papaloapan, campus Tuxtepec, describe el estrés académico como:

“Un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son considerados estresores”.

Al año pasado, la directora del Programa de Riesgos del Desarrollo y Disparidades Culturales en el Hospital Brigham and Women's, en Boston, Cindy Liu refirió que entre más de 67 mil estudiantes encuestados, más de 20% refirió que había experimentado eventos estresantes en el año anterior que se asociaban firmemente con problemas de la salud mental, que incluían las autolesiones y la ideación o los intentos de suicidio, encontraron los investigadores.

"Lo sorprendente de nuestros hallazgos es que hay una cantidad desproporcionada de estudiantes que reportan una gran cantidad de exposiciones a un estrés que creen que es traumático o difícil de superar", apuntó la investigadora.

Ante las quejas por el estrés de universitarios del ITAM, surgieron diferentes expresiones a favor y en contra en redes sociales, así como en columnas de opinión en donde se evidencia que la problemática no es reciente y en lo que va del semestre se han contabilizado al menos tres suicidios bajo las mismas condiciones.

En Twitter por ejemplo, algunos alumnos continúan evidenciando la falta de salud mental para el alumnado, mientras que algunos profesores, tratan de justificar la presión a la que los someten.

Tras el suicidio de la alumna del ITAM, Fernanda Michua Gantus, alumnos de la institución hicieron un pliego petitorio a las autoridades itamitas que entre otras demandas, solicita un protocolo eficaz para la atención y acompañamiento en temas de salud mental.

— out of context miranda (@MirandaCarballo) December 13, 2019

#ITAMDateCuenta no es normal automedicarnos.

Desde 1987 he sido profesor en la @IBERO_mx, @eld_oficial, @CIDE_MX y en el @ITAM_mx. Jamás he visto a un alumno con calificación de 10 presionado. A los que no estudian, sí. Así sucede en las escuelas de excelencia. Así sucede en la vida.

— Eduardo Revilla (@erevillamx) December 15, 2019