Fue un inmenso alivio: Florence Cassez sobre detención de García Luna

“Sé que mucha gente debe pensar que me puse feliz, que hoy saboreo mi revancha, que tengo venganza (…) no es así (…) La palabra que me viene a la mente, aún si no es la más justa es: alivio… Sentí algo parecido a un inmenso alivio. Pensé: ‘¡Por fin!’ No dejaba de repetirme en mi mente: por fin…”

Así relató Florence Cassez a Proceso el sentimiento que la embargó cuando, el pasado martes 10 de diciembre, se enteró de la detención del ex titular de la Policía Federal, Genaro García Luna, en Texas.

El 8 de diciembre de 2005, la francesa fue secuestrada por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), presidida por Genaro García Luna, y un día después fue exhibida ante las cámaras de televisión como parte de una banda de secuestradores y el 24 de enero fue liberada luego de comprobar que todo se trató de un montaje, así como las numerosas fallas al debido proceso.

Sin embargo, Cassez niega poder expresar de manera exacta lo que sintió cuando supo del arresto de “ese individuo perverso y vil que destrozó mi vida durante siete años”.

En entrevista con el semanario, la mujer se dice impactada por la noticia y le resulta imposible no darse cuenta la coincidencia de las fechas: ella fue detenida un 8 de diciembre, García Luna también.

“Es difícil no pensar en las vueltas que da la vida”, dice y detalla que regresaba de su jornada laboral a su casa y comenzó a recibir mensajes en su teléfono de personas que le contaban lo que había sucedido.

“Por fin cayó García Luna…Por fin lo empiezan a desenmascarar… Por fin lo van a juzgar… Por fin va a salir la verdad, por fin la gente va a saber quién de los dos es el criminal. ¿El o yo? Pero al mismo tiempo me costaba trabajo creer que lo habían detenido.

Florence pensaba que quien iba a “caer” pronto era Isabel Miranda de Wallace a quien califica como “la gran cómplice en mentiras y manipulación criminal” del ex funcionario en el sexenio de Felipe Calderón.

“Fue tan poderoso durante tantos años. Aterró a todo mundo: a jueces, periodistas, políticos. Yo tenía la impresión de que aún en su ‘exilio’ dorado en Estados Unidos seguía siendo peligroso. Con el curso de los años inclusive llegué a pensar que era intocable”, afirma.

Reactivará demandas contra Genaro García Luna

Florence Cassez señala que ha consultado a sus abogados para pedir la revisión de su caso y refirió que en diciembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó su liberación por fallas al proceso y ahora quiere que también se reconozca la inocencia de Israel Vallarta -su pareja al momento del secuestro-, quien lleva 14 años sin haber sido juzgado ni sentenciado.

“De todos modos, pienso que la detención de García Luna y la reactivación de mi demanda judicial en México van a incitar a hablar a mucha gente que hasta ahora se había mantenido callada.

“Sé que van a surgir testimonios que fortalecerán mi posición. ya los hubo antes de que cayera García Luna, habrá más. Y el proceso se va a acelerar. Va a ver”, dijo.

