‘En México no hay ingobernabilidad’, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en México, no hay ingobernabilidad, no habrá impunidad para nadie y el Estado no está rebasado por la delincuencia organizada.

“No va a haber impunidad para nadie, esto está claro, y en ningún caso las Fuerzas Armadas, el Estado está impedido o rebasado para poner orden, no hay en México ingobernabilidad”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

No obstante, el mandatario reconoció que hay desafíos en materia de seguridad debido a la estrategia fallida que se aplicó en gobiernos anteriores.

“Hay desde luego retos, desafíos porque como hemos estado viendo y, como es de dominio público, se aplicó una estrategia equivocada que resultó fatal y fallida durante el periodo neoliberal, sobre todo a partir de que se declara la guerra al narcotráfico, que se descompone todo, se corrompe todo, ya más pruebas pues no pueden haber”, acotó.

Y agregó: “Lo sorprendente es que cuando nosotros decidimos cambiar la estrategia, los conservadores y sus voceros se nos lanzaron con todo, ahora porque la realidad los puso en su lugar están más moderados, más prudentes, pero estaban desatados, se burlaban, decían, ahí está el de ‘abrazos no balazos’”.

Cambio de estrategia

En el propósito de garantizar la paz y seguridad en el país, el mandatario mexicano refirió que no se ha dejado de atender el tema de la inseguridad y la violencia.

“Todos los días, de lunes a viernes de seis a siete de la mañana, tenemos reuniones del gabinete de Seguridad por lo mismo y vamos a presentar los resultados, no ha sido fácil porque ha habido una tendencia al alza en delitos en general con pocos elementos, instrumentos para enfrentar el problema de inseguridad y violencia”, enfatizó.

Por lo anterior, indicó que su gobierno inició desde cero debido a lo que sucedía en la Policía Federal y en el caso del Ejército y la Marina que no podía actuar legalmente en materia de seguridad pública.

No obstante, López Obrador aseguró que va a poder garantizar la paz y la tranquilidad en el país porque su gobierno tiene muchas cosas a favor como el trabajar de manera coordinada con todas las dependencias; perseverancia al atender el problema todos los días; cero impunidad; tener más elementos; contar con un sistema de inteligencia eficaz; y el enfoque en la estrategia de atender las causas que originan la inseguridad y la violencia.

Asimismo, refrendó su compromiso de continuar con el combate a la corrupción porque ‘nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes’.