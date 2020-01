‘Cuestión de tiempo’, dice AMLO sobre la legalización de la marihuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que sigue estando presente en la estrategia el poder definir la legalización de algunas drogas en México, en particular de la marihuana, pero es cuestión de tiempo puesto que ahora la prioridad es atender la seguridad.

“Es una cuestión de tiempo, estamos enfrentando el problema de inseguridad con un orden de prioridades. Lo primero para este año y hacia adelante es el mejorar las condiciones económicas y sociales de la población, el bienestar del pueblo, la atención a jóvenes, que haya trabajo, buenos salarios, que el que se vaya de su pueblo lo haga por gusto no por necesidad, atemperar el fenómeno migratorio para que no siga habiendo desintegración en las familias”, dijo en rueda de prensa desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

Además, explicó que ya se está trabajando en el propósito también para reducir el consumo de drogas en el país, pues ya se puso en marcha el plan de prevención.

“El plan de prevención a adicciones esta avanzando, pero tomar una decisión de más alcance en un sentido o en otro o someter esto al análisis, a la reflexión, a la opinión de la gente va a llevar algún tiempo porque sí se necesita manejar un orden de prioridades si no nos metemos a todo y no se hace nada; el que mucho abarca poco aprieta, pero sí vamos hacia allá no lo descartamos”, enfatizó.

PRIORIDADES DEL GOBIERNO

En tanto, el mandatario mexicano enumeró las cuatro prioridades del Gobierno federal, en donde la primera es el bienestar del pueblo de México. Las restantes son:

Inteligencia más que fuerza. “Si tenemos un buen sistema de inteligencia, que no de espionaje, se puede garantizar la paz y seguridad”.

“Si tenemos un buen sistema de inteligencia, que no de espionaje, se puede garantizar la paz y seguridad”. Despliegue de la Guardia Nacional. “Que haya más elementos, tenemos 70 mil, pero necesitamos 140 mil, hay 150 coordinaciones terminadas, pero se necesitan 266 y se están reclutando nuevos elementos”.

“Que haya más elementos, tenemos 70 mil, pero necesitamos 140 mil, hay 150 coordinaciones terminadas, pero se necesitan 266 y se están reclutando nuevos elementos”. No permitir la vinculación de la delincuencia con la autoridad. “Se tiene que mantener la independencia, el pintar la raya”.

Indicó que todo lo anterior está expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y se va a llevar a cabo porque ‘no es letra muerta’.

“Nosotros escribimos (el PND) para llevarlo a la práctica no para que sea un documento más y sea lo ahí expuesto letra muerta”, puntualizó.