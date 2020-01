Desmiente López Obrador supuestos nexos con Irán

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que su gobierno tenga algún tipo de acercamiento con Irán, como se dio a conocer en el periódico Wall Street Journal.

Falso, que exista acercamiento México-Irán: Marcelo Ebrard En una columna del Wall Street Journal de Mary Anastasia O’Grady se afirmó que el gobierno de Irán busca un acercamiento con la autoridad mexicana.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario manifestó que ‘alguien’ le comentó acerca de un columnista mexicano que había retomado una nota del Wall Street Journal donde hablaban de supuestos vínculos de su administración con el gobierno de Irán.

“Pues la verdad que ni leo eso. Ya nada más es que si me preguntan aquí ustedes, pues ¿qué contesto? Pues que el Wall Street Journal no es objetivo, me consta, y vuela, desde luego que son mejores los periódicos de México sin duda”, enfatizó.

En esta línea, López Obrador aseguró que está acostumbrado a la crítica, pero dedica poco tiempo a polemizar con sus adversarios. “¿Qué importancia se le puede dar a eso? Nada. ¿Qué me quita de tiempo? Nada”, añadió.

Y agregó: “Somos libres, ya lo he dicho también en otras ocasiones y lo pienso, sería muy aburrida la vida, nos pasaríamos todo el tiempo bostezando si todos pensáramos de la misma manera, si no hubiese crítica, si no hubiese cuestionamiento. La democracia es pluralidad y más que tolerancia es respeto. Entonces, no me quita mucho tiempo”.

En tanto, dijo ser respetuoso de la crítica y al cuestionamiento está acostumbrado y ha resistido ‘bastante’.

“Tenemos un trazó de política que estamos siguiendo, una fórmula para transformar al país, nos está funcionando esa fórmula, es sencilla, se puede decir con muy pocas palabras: acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, acabar con los lujos en el gobierno y todo lo que se ahorre destinarlo al bienestar del pueblo. Esa es la fórmula”, puntualizó.