Incidencia de enero, mirada a la violencia de 2020: Francisco Rivas

El Observatorio Nacional Ciudadano advirtió que la crisis de violencia en el país está desatada y ha alcanzado niveles inesperados y prueba de ello es que 2019 cerró como el año más violento en el que incrementó la incidencia delictiva de siete de los 13 delitos que mide.

Ante ello, Francisco Rivas, director del Observatorio, advirtió que la situación podría estancarse para 2020 por lo que el reto sigue vigente para que las autoridades cambian la estrategia en materia de seguridad, así como mejorar el sistema de registro de delitos.

Al advertir que las cifras de enero sólo son una mirada a la violencia que se puede registrar para 2020, dijo que se debe cambiar primero el sistema penitenciario para generar una verdadera reinserción social y luego una procuración de justicia.

"Este año las cosas siguen empeorando, aquí es el aspecto donde debemos centrarnos, los delitos ocurren no por un tema económico sino por la impunidad enorme y no va a disminuir si el sistema penitenciario está colapsado y en el autogobierno", refirió.

En conferencia de prensa, consideró que la propuesta que la Presidencia de la República hizo en materia de procuración de justicia debe ser repensada, pues el proyecto que se filtró recientemente era un completo retroceso para el país y ponía en riesgo a toda la ciudadanía.

Además, dijo que la elaboración de una estrategia debe de partir de la evidencia, puesla actualidad refleja que "todos los delitos aumentando y víctimas están creciendo" por lo que no es un "cliché" la carencia de una estrategia como lo aseguró recientemente el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

"El Secretario insiste en que hay estrategia, ¿cuál es? la Guardia Nacional con presencia en el país no es suficiente, Guardia Nacional para qué, en donde, cuándo, cómo, con qué recursos, el problema es que no tenemos esa estrategia".

Rivas consideró necesario invertir al menos 3% del Producto Interno Bruto en seguridad y no 1% como ocurre actualmente; pues la mayoría de los recursos son para el ejército y no para la Fiscalía General de la República, pues 90% de los delitos son de carácter del fuero común; no obstante a los municipios se les están dejado sin la capacidad de operar.

Por lo que es necesario que se capacite al personal en las entidades, en los Ministerios Públicos para que se avance efectivamente en la impartición de justicia y se deje de lado la simulación.

"Es una problemática no atendida, tenemos violencia solo en ciertas entidades y municipios, pero la violencia está atomizada y debe ser atendida con cada uno de los especificaciones".

