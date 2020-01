México se prepara ante la inminente llegada del coronavirus 

La Secretaría de Salud (SSa) afirmó que México se encuentra preparado para atender la inminente llegada del virus de coronavirus 2019 nCoV.

Esto, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia internacional por el virus originario de Wuhan, China y en el país se descartaran nueve posibles casos de infección.

José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología de la SSa, precisó que debido al alto grado de contagio del virus es que se sabe que llegar –inminentemente– a territorio mexicano, aunque reconoció, se desconoce cuándo podría detectarse el paciente cero.

Además dijo, no se debe llevar a cabo ningún tipo de acción hacia la ciudadanía, pues no hay restricción de viajes por lo que las personas pueden salir y entrar al país ya que no representan una transmisión autóctona.

"No hay medidas de restricción al tránsito de personas ni en la frontera norte ni en la frontera sur", apuntó.

En conferencia de prensa, el también vocero de la dependencia federal para atender el tema del coronavirus, dijo que el Comité Nacional de Seguridad en Salud sesiono por segunda ocasión este jueves.

Jean Marc Gabastou, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, informó que las autoridades han llevado a cabo las medidad sanitarias adecuadas pues se tomó una semana para evaluar la epidemia.

"Sobre la base de crecimiento de virulencia se evalúa el impacto socioeconómico y sanitario así como el impacto en los servicios de salud de los países", comentó sobre la declaratoria de la OMS.

Al respecto, Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de enfermedades detalló que se definieron siete acciones prioritarias como parte de la fase de monitoreo, alertamiento y preparación.

López Ridaura dijo que las acciones serán coordinadas y articuladas por la SSa con todas las autoridades federales para corroborar que las acciones definidas se concreten de manera organizada.

Algunas de las acciones son:

Reconocer a la SSa como la coordinadora a nivel nacional

Se instruyó instalar el Subcomité de Enfermedades Emergentes

Instruir servicios estatales de Salud para que de manera coordinada se transmitan las acciones de Subcomité

El Comité realizará un diagnostico de la situación de capacidad instalada y lo que se necesite para que en caso de que crezcan los casos se tenga reacción coordinada de respuesta

Se realizará difusión y promoción del material para mantener una solo línea de información

Alomía Zegarra precisó que el gobierno difundirá este viernes los lineamientos para la atención médica del coronavirus en los diferentes niveles: diagnóstico y tratamiento, bio seguridad, control de infección y atención al paciente.

Además de que se cuenta con un reserva estratégica de insumos necesarios para garantizar el suministro al personal medico en caso de enfrentar una situación de contagio masivo, como se vivió en su momento con la pandemia de la influenza AH1N1, así como la capacidad para suministrar tratamientos de soporte a los pacientes.