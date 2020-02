‘Eso sí calienta’, asegura AMLO que no bajarán pensiones de trabajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no bajará las pensiones de los trabajadores y pidió no confundirlo con administraciones pasadas porque su gobierno no es igual.

“En el caso de la pensiones, que no nos confundan, no somos iguales, ¿cómo vamos a bajar las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, negó que haya una reducción de las pensiones que entrega el Instituto a los trabajadores jubilados.

"No es una sentencia para las instituciones de Seguridad Social de nuestro país”, subrayó el funcionario al aclarar que se va a respetar el esquema de cotización de pensiones de todos los trabajadores.

Refirió que se van a seguir calculando las pensiones de las personas que están en el modelo de transición entre Ley 73 y 97, en 25 salarios mínimos y, nadie corre riesgo en su pensión. “No se rasura nada”, acotó.

Indicó que la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no obliga al IMSS por lo que se va a respetar el esquema. “La resolución de la Segunda Sala de la Corte en este tema no es de aplicación general”, señaló al explicar que sólo es un criterio para juzgados.