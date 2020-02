No tengo por qué cuestionar el registro de México Libre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es bueno que existan otros partidos políticos, pues eso refleja que hay democracia, y dijo no tener por qué cuestionar el registro de México Libre -impulsado por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala- por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Descarta AMLO investigación contra Calderón; niega persecución Aseguró que el Gobierno de México va a cooperar en todo lo que soliciten para la investigación en EU contra García Luna y no se protegerá a nadie.

“Ya conocen ustedes mi opinión sobre el INE, creo que no se han portado bien, pero no tengo por qué cuestionar el que se le dé registro a un partido político. No creo que sea correcto el que yo cuestione eso”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Señaló que si los partidos creados son por ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, y no por grupos de presión u opositores en la clandestinidad, es totalmente legal y legítimo.

“Tenemos que dejar establecida la democracia, el hábito democrático, porque esa ha sido la asignatura pendiente. No ha habido democracia en México, pero estamos hablando de siglos, no hubo democracia en los tres siglos de dominación colonial”, acotó.

Arremete contra el INE

López Obrador reiteró que el INE se hizo de la vista gorda en elecciones fraudulentas como la del 2002. “Dinero a raudales para la compra del voto y nunca vieron nada”, enfatizó.

En esta línea, dijo que estaba comprobado que Emilio Lozoya recibió dinero para la campaña del PRI en el 2012. “Es de dominio público que Odebrecht entregó dinero para la campaña ¿o no? Comprobado”, subrayó.

Por lo anterior, dijo que en su gobierno ya se termina el fraude electoral y ahora hay democracia. “No a la compra de votos, no al tráfico con la pobreza de la gente, no al uso del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, no la falsificación de actas, el relleno de urnas. Nosotros fuimos víctimas de eso”, dijo.

Y agregó: “Ya es delito grave el fraude electoral, y denuncias y a la cárcel el que cometa fraude electoral sin derecho a fianza, pero tenemos que dejar establecida la democracia, ese es el objetivo”.