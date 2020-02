Agradece AMLO al Ejército Mexicano por estar a favor de la '4T'

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Ejército Mexicano por estar a favor de la Cuarta Transformación del país que impulsa su gobierno.

“Gracias por estar a favor de la Cuarta Transformación, que significa, en esencia, lograr entre todos los mexicanos, desde abajo, una sociedad mejor, un México mas libre, más justo, más democrático y más fraterno”, dijo el mandatario durante su intervención en el Zócalo de la Ciudad de México donde se celebró el Día del Ejército Mexicano.

Asimismo, reconoció a integrantes de las Fuerzas Armadas por no olvidar su origen revolucionario y defender la Constitución y la democracia.

“Gracias a los soldados y marinos por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo”, enfatizó.

Además, destacó la labor de los soldados y oficiales porque hasta ahora han producido nueve millones de plantas en viveros para el programa Sembrando Vida, además de su colaboración para la creación de cuarteles, sucursales del Banco del Bienestar y la construcción el Aeropuerto ‘General Felipe Ángeles, que operará a partir del 21 de marzo del 2022 en nuestro país.

En esta línea, manifestó su gratitud también a los integrantes de la Guardia Nacional “por su gran apoyo en las tareas de seguridad pública, con absoluto respeto a los derechos humanos”.

“En esta nueva etapa de la vida pública, el Gobierno que represento y que está conduciendo la Cuarta Transformación del país, ha recibido de los soldados de México entrega plena para acabar con el nacer de la corrupción y hacer realidad la justicia que nos permita garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo”, subrayó.

Foto: Gobierno de México.

'El Ejército sigue siendo confiable, pese a tropiezos'

López Obrador resaltó que, desde hace 107 años que se creó el Ejército Mexicano, esta institución ha estado llena de claroscuros:

“Es el Ejército que fundó Carranza, Francisco J. Mujica, Lucio Blanco y otros revolucionarios defensores no sólo de la legalidad y de la democracia sino de causas justas. Es el Ejército del general Lázaro Cárdenas, del general Heriberto Jara, el Ejército del escuadrón 201, pero también es el Ejército del 68 y de la fallida guerra contra el narcotráfico”.

Por lo último, refirió llegará un juicio histórico a cada institución o personaje público, pero ‘el Ejército lleva las de ganar, con todo y sus tropiezos, muchos de los cuales fueron originados por cumplir ordenes de comandantes supremos’.

“El Ejército Mexicano sigue siendo una institución confiable y al servicio de la patria; el Ejército Mexicano no es una corporación elitista ha conservado su carácter popular, los oficiales de mayor rango no son millonarios, no forman parte de la oligarquía como sucede en otros países y, qué decir de la tropa, el soldado es pueblo uniformado a lo largo de sus 107 años de existencia, la institución militar ha sabido consolidar su profesionalidad, su disciplina y han mantenido su credo nacionalista en la defensa de la soberanía nacional”, sostuvo.

En los últimos tiempos, explicó, los oficiales supieron vincula a la tropa aún más al pueblo de donde provienen por los programas de auxilio a la población afectada por huracanes, terremotos y otros desastres naturales.

“Es gracias al plan DN-III más que a ninguna otra acción que el pueblo respeta, quiere y admira al Ejército Mexicano”, puntualizó.