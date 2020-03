El 35% de las mujeres policías han sufrido violencia de género

Las mujeres policías del país han sufrido violencia de género desde su formación académica y se han habituado a ella, reveló el estudio “Ser mujer policía en México”, de la organización Causa en Común.

A nivel nacional, 35% de las uniformadas refirieron recibir piropos ofensivos o comentarios lascivos; 17% mensajes o fotografías con insinuaciones sexuales; 14% insinuaciones sexuales de manera directa; 10% amenazas por negarse a mantener relaciones sexuales y 7% manoseos o tocamientos.

Se disparan hasta 91% delitos contra seguridad sexual En esta clasificación únicamente es el incesto, el delito que se mantiene con una tasa cero de incidencia a nivel nacional

De acuerdo con el ejercicio presentado por la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera; la ministra de la embajada de Canadá en México, Chantal Chastenay; la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes, la mayoría de ellas no denunciaron la situación ante las autoridades.

Para @MaElenaMorera se debe promover el desarrollo de las mujeres policías o de lo contrario no será posible mejorar a nuestras corporaciones policiales, “si no rescatamos a nuestras policías no podremos construir la seguridad que tanto nos urge." pic.twitter.com/ygQ88f8QMS — Causa en Común (@causaencomun) March 3, 2020

Entre los principales motivos se encuentra que no creían que se sancionara al agresor; sintieron miedo a las represalia; desconocían dónde denuncias; no sabían que se podía denunciar y les parecía que era algo normal y que no merecía ser denunciado.

Esta población representa hoy por hoy 20% del estado de fuerza y a decir de la investigadora de Causa en Común, Pilar Déziga, cinco de cada 10 mujeres consideran que hay discriminación dentro de las corporaciones ya que sólo 21% de las mujeres han recibido algún tipo de ascenso o promoción laboral; 28% le dieron estímulos por su labor.

Mientras que tres de cada 1o uniformadas prefieren no participar en los concursos de ascenso porque los consideran inequitativos.

Explicó que además en la policía del Estado de México y el municipio de Nezahualcóyotl, levantaron 300 encuestas y seis grupos de enfoque sobre la situación que vivieron durante su formación policial, destacando que siete de cada 10 sufrieron violencia mientras estuvieron en la academia.

Academia

68% piropos ofensivos o comentarios lascivos

18% solicitudes o insinuaciones sexuales

9% mensajes, fotos o comentarios con insinuaciones y/o insultos

5% manoseo, arrimones o tocamientos sin su consentimiento

1% intento de violación

Ante este panorama, Causa en Común propone: