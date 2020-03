AMLO llama a senadores del PAN a apoyar entrega de becas y pensiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) a apoyar la reforma constitucional para que se eleven a rango constitucional las pensiones a adultos mayores, así como a personas con discapacidad y becas, en todos los niveles, a los alumnos en condición de pobreza.

Celebra AMLO aprobación constitucional de becas y pensiones; PAN se opuso López Obrador aseguró que los conservadores ya no podrán darle marcha atrás a estos derechos del pueblo porque ya es reforma constitucional.

“Espero que así como se aprobó en la Cámara de Diputados se apruebe en la Cámara de Senadores; hago un llamado a los senadores del PAN que rectifiquen, que no hagan lo mismo que sus colegas diputados, de sus compañeros de partido que votaron en contra los diputados del PAN”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Consideró que los senadores ahora pueden tomar otra postura respecto a los programas sociales porque tal vez los diputados no lo analizaron bien:

“A lo mejor no lo analizaron bien, no lo pensaron, no tuvieron información y están en no aprobarnos nada, no apoyarnos en nada y lanzarse en contra de nosotros”, acotó.

Inversión en programas sociales

López Obrador dio a conocer el presupuesto para la pensión de adultos mayores, a niños y niñas con discapacidad y becas para salud, atención medica y medicamentos gratuitos.

En el caso de Salud, el mandatario mexicano dijo que, en los 237 mil millones de pesos del presupuesto para este año, ya se incluyen los 40 mil millones adicionales que había prometido en este sector para mejorar el sistema en México.