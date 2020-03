Lamenta AMLO no poder dar besos y abrazos a la gente en sus giras

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá cambios en el formato de sus giras que emprende cada fin de semana a un lugar de la República, puesto que respetará la sana distancia debido a la pandemia por el coronavirus (Covid-19) en territorio nacional.

"Ofrezco disculpa y esto lo siento, me duele de no poder saludar de mano y abrazar y besar, no lo puedo hacer por la sana distancia y nada más así no lo vayan a tomar a mal", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Además, indicó que son libres los reporteros de los medios de comunicación que quieran asistir, pero exhortó a que se organicen para que vayan menos a cubrir sus giras.

En el caso de su gira de este fin de semana, indicó que sólo supervisará las obras que están en curso y evitará los eventos masivos, por lo que mandará una brigada a que recojan las peticiones de la ciudadanía.

“Para mis malquerientes: decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo porque no quiero que se detengan, eso significaría desempleo, afectar la economía de la gente, son obras importantes”, aseveró.

Indicó que el viernes acudirá a Bahía de Banderas, Nayarit, para reunirse con técnicos y autoridades y procurando que sean menos de 100 personas con el fin de guardar la sana distancia.

Según la agenda del presidente, el sábado a las 11:30 horas estará en San Luis Río Colorado, Sonora, y más tarde, a las 15:30 horas arribará a Mexicali, Baja California.

El domingo, indicó que cambió un evento que estaba programado en Navolato, Sonora, precisamente para evitar concentraciones masivas; en su lugar, acudirá a Badiraguato, Sinaloa, para supervisar el camino que conectará con Guadalupe y Calvo.