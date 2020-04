Derrochan millones en sanitizadores que dañan piel y no frenan contagios

Gobiernos de varios estados del país gastaron al menos 20 millones de pesos para la adquisición de túneles sanitizadores como medida para combatir el brote de contagios por Covid-19; sin embargo, las máquinas no cumplen con mínimas medidas sanitarias y podrían generar efectos secundarios.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del sector de salud privado, estos artefactos no sirven, ya que no funcionan si se encuentran aislados y únicamente logran desinfectar la ropa y piel de los usuarios solo por algunas horas.

Es más, afirman que debido al cloro que se usa en estos túneles -solución que prohíbe la OMS- podrían desencadenar medidas contraproducentes en las personas como enfermedades en vías respiratorias y problemas en la epidermis de quienes lo usen.

En entrevista con Publimetro Mauricio Rodríguez Álvarez Facultad de Medicina y Vocero de la Comisión de la UNAM, advierte que es un gasto innecesario este tipo de satinizadores, pues los túneles de desinfección sirven para ubicaciones muy precisas, así como para entradas y salidas de sitios donde haya alto riesgo de que pase por ahí gente con el nuevo virus y pueda iniciar un foco de infección.

“En este momento sería mejor destinar los recursos a algo que se sepa que sí va a funcionar, y no a estrategias como esta, cuya aplicación precisa y resultados no se conocen por completo hasta el momento, incluso ni por las autoridades internacionales”, sostuvo el académico.

Por ejemplo, la alcaldía Tlalpan colocó diez de estos artefactos en varios puntos de la demarcación con el objetivo de contener el número de contagios en esta zona de la capital del país; sin embargo, para la concejal de Tlalpan, Lied Miguel, esta medida es improvisada y no cumplen los requerimientos de las autoridades sanitarias a nivel mundial.

Foto: Cortesía.

“Ninguno de los que yo he revisado cumplen, porque los sanitizadores de micras como los nebulizadores, no mojan sino utilizan sustancias dañinas para las personas; la OMS, en sus declaraciones, prohíbe tácitamente el cloro, porque no es apto para las personas”, declaró Lied.

Piden parar compras por no servir

La Secretaría de Salud informó que el uso de arcos y túneles de sanitización- que cuentan con un sistema automatizado de aspersores para rociar una solución desinfectante en aerosol sobre las personas que se ubican en su interior- no son eficaces y, por el contrario, podrían diseminar la nueva cepa de coronavirus.

Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, precisa que las compras que se hicieron sobre este tipo de instrumentos se hicieron sin un estudio previo, aún cuando la OMS limitó el uso del cloro para rociarlo a las personas.

“No sirven aislados y sólo desinfectan la ropa por unas horas y la piel por unos minutos”, precisó Baruch.

En tanto, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell advirtió sobre la inutilidad de los túneles sanitizadores e incluso el riesgo de un efecto contraproducente y negativo en la propagación del coronavirus.

El especialista sostuvoque ese tipo de dispositivos se usa para procesos de sanitización controlados, donde las personas tienen una protección en las vías respiratorias (nariz, boca y ojos), ya que la sustancia sanitizadora puede resultar irritante.

Pese a la advertencia el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona anunció la entrega de un túnel de ese tipo al Hospital General de Soledad, hoy reconvertido para el tratamiento de pacientes condicha enfermedad.